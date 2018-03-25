Как выбрать мебель для спальной

Не существует строгих требований в выборе мебели для спальни. Каждый человек индивидуален. И там где одному необходимо развалиться на большой кровати, другой будет чувствовать себя уютно лишь в спартанских условиях. Выбирая мебель для спальни необходимо помнить главным образом о том, что мебель в этой комнате должна сочетаться по стилю с общим дизайном квартиры, рекомендуем приобретать весь комплект в одном месте.

Решение оформить спальню в классическом стиле больше подойдёт консерваторам, людям любящим стабильность и не стремящимся к частым переменам в доме. Цвет мебели должен сочетаться по цвету с цветом стен. А сам интерьер лучше всего не перегружать деталями и лишней мебелью. Кроме мебели также необходимо подобрать постельное белье. Для любителей востока отличным вариантом будет постельное белье arya шелк.

Спальня в стиле кантри, это комната, оформленная натуральными материалами и мебелью выполненной в деревенском стиле. Коврики и покрывала, отличающие этот стиль в дизайне, обычно выполнены из лоскутов. В декоре используются природные материалы и украшения ручной работы.

Модные в наше время направления в дизайне, это стили «эко» и «хай – тек». Для спальни в стиле «эко», свойственны естественная цветовая гамма и материалы природного происхождения. Такая спальня оформляется в теплых тонах и бывает просторна. Стилю «хай – тек» свойственны чёрный, белый и серый цвета. Простота линий и блестящие, словно отполированные поверхности.

Какой бы дизайн вы не выбрали, главное в спальне, это уют и комфорт. Прежде чем остановиться в выборе дизайна спальни, помните – спальня должна быть такой, чтобы в ней засыпалось сладко, а просыпалось легко.