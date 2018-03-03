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Как написать дипломную работу
Каждый студен рано или поздно сталкивается с дипломной работой. Кто-то не видит в этом никакой сложности, и работать над работой им нравится. Другой же студент не представляет, как выполнить эту непосильную задачу. Дипломная работа на заказ в Уфе помогает быстро решить проблему.
Практические советы
В первую очередь нужно помнить о структуре дипломной работы. Она состоят из следующих частей:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы;
- список литературы;
- приложения.
Обычно размер дипломной работы должен составлять не менее 100 страниц, при этом большее количество страниц занимает основная часть, около 7 страниц – это введение и буквально 5-6 страниц на выводы.
Написать работу можно несколькими способами. Можно попытаться написать её самостоятельно. Можно заказать у специалистов и заплатить на работу. На некоторых сайтах можно найти уже готовые работы, они могут быть как платными, так и бесплатными.
Покупая такую статью на сайте, можно получить «кота в мешке». Дело в том, что вероятность того, что статья окажется не уникальной, очень велика. Лучше всего доверить это дело профессионалу, который возьмёт за это небольшую плату, так же можно заказать курсовую работу в Уфе.