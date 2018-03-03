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Как выбрать барные стулья в кухню
Барные стулья часто можно встретить в современной кухне. Они удобные, практичные, занимают немного места. Многие хозяева по достоинству оценили данный элемент мебели. Барные стулья в совмещении со столешницей или барной стойкой – это отличный способ отделить кухню от столовой в одной комнате, или кухню от гостиной в квартире-студии. Приобрести стильные барные стулья можно на сайте магазина SuperiorSeating.
Критерии выбора
Чтобы правильно выбрать барный стул, нужно действовать следующим образом:
- Для начала нужно определиться с высотой стула.
- Затем оценивают стиль помещения, и выбирают соответствующее изделие.
- Только после этого нужно переходить к оценке конструкции. Стоит определиться, какой материал будет использоваться. Лучше выбирать изделие с опорой на 4 ножках, и с дополнительной подножкой.
- Нужно обратить внимание на наличие спинки. Кому-то она нужно, кто-то обходится без неё. Главное, чтобы человеку было удобно располагаться на стуле.
- Что касается обивки, то здесь всё зависит от индивидуальных предпочтений. Кто-то ищет строгие линии и минимализм, а кто-то предпочитает максимальную мягкость и комфорт.