Выбираем насос для колодца

Собственный колодец на дачном участке - мечта многих жителей. Однако сам колодец - только источник воды. Насос для скважины используется для быстрого и эффективного доведения воды до поверхности. На протяжении многих десятилетий, прошедших со дня изобретения первого насоса, появилось огромное количество различных типов этих гидравлических приборов. Они отличаются по своей структуре и принципу работы, типу размещения и перекачиваемой жидкости, источнику энергии и сфере применения. Например, на сайте www.delaton.ru представлен их обширный ассортимент.

Независимо от типа установки и принципа функционирования оборудования, при его выборе вы должны принимать во внимание необходимые технические показатели, к которым относятся мощность и давление. И они зависят от особенностей пользования и конструкции всей системы водоснабжения.

Мощность насоса полностью должна соответствовать числу потребителей и интенсивности потребления. Таким образом, расход воды на одного человека составляет, в среднем, двести литров в день. В таком случае включенный душ потребляет девять литров в минуту, кран - шесть. Сад требует от трёх до пяти литров в день. Однако, данный показатель может значительно варьироваться, в зависимости от климатических особенностей и типа грунта.

Предоставление минимально допустимого уровня давления является приоритетным условием для доставки воды конечному пользователю. Данный показатель рассчитывается в метрах, принимая во внимание, что на каждых десяти метрах трубопровода один метр напора теряется. Минимальный уровень давления равен вертикальному расстоянию от высшей точки системы до уровня, на котором установлен насос, плюс двадцать процентов длины всех водопроводных труб. Чтобы обеспечить хороший напор воды на выходе к результату следует добавить еще до пятнадцати метров.

Поняв разновидности насосов и особенности их установки, зная, как рассчитать требуемую мощность и давление, вы можете выбрать агрегат, который идеально подходит для ваших конкретных требований и условий пользования. Однако, в продаже ежегодно появляются новые модели, и просто невозможно их отслеживать непрофессионалу. В связи с этим, перед приобретением стоит поговорить с консультантом - он сможет сказать самое выгодное решение.