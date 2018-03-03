Качественная обувь — гарантия отличного здоровья!

Почему необходимо носить исключительно качественную обувь, созданную на иностранных либо наших фабриках? Ответ на подобный вопрос доказан научно — врачами ортопедами, интересующимися особенностями скелетно-мышечной системы людей.

Важность ортопедической стельки

Как взрослым, также и детишкам немаловажно использовать туфли, сапожки, ботинки или кеды <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} --> в интернет-магазине обуви http://blooms.com.ua/, укомплектованные эргономичной ортопедической стелькой. Стелька повторяет изгибы стопы:

В месте свода стопы;

Спереди;

В области пятки.

Под сводом стопы обычно расположен, так называемый, супинатор. Это холмик, выступающий над стелькой. Супинатор удерживает стопы в безопасном, с физиологической точки зрения, положении. Супинатор гарантирует комфорт при ходьбе.

Для детишек супинатор — обязательное требование при приобретении очередной обуви. В туфлях либо ботинках нету супинатора? Родители обязаны отказаться от такой покупки. Иначе, свод стопы у ребенка формируется неправильно. Рано или поздно ортопед выявит у подростка искривление позвоночника, юношеский остеохондроз или артроз. И всё равно ортопед посоветует использование лечебных стелек либо ортопедических ботинок, сделанных в специализированным магазине, чтобы попытаться исправить проблему. Поэтому лучше сразу покупать качественные туфли с ортопедической стелькой, помогающей правильно формовать ступни ребёнка.

Материалы верха и низа обуви

На сегодняшних итальянских и отечественных производствах используются только наилучшие материалы для изготовления низа и верха обувной пары. Натуральная кожа применяется весьма часто. Это натуральный, абсолютно безвредный для человеческого здоровья материал. Этот материал:

Смотрится потрясающе;

Служит длительно;

Не причиняет вред стопе как взрослого человека, так и детишек.

Также сейчас для производства обуви применяется великолепная мембрана, способная дышать. Это ткань, состоящая из тончайших слоев, посередине которых расположена тоненькая мембрана с перфорацией. Мембранная ткань выпускает влагу наружу (из обуви) не пропускает жидкость вовнутрь, оставляя ногу сухой. Мембрана применяется при производстве:

Кед,

Сникерсов,

Сменной обуви для школьников,

Межсезонных и зимних сапог,

Многих иных видов обувки.

Высококачественная обувка для малышей, для девушек, для мужчин (разных возрастов) всегда прекрасная и удобная. Приобретая обувь не придется делать компромисс между эргономикой и эстетикой. Потому как в современной обуви всегда присутствуют 2 этих показателя.