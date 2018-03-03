Как часто менять струны на гитаре?

Многие начинающие музыканты задумываются насколько часто следует менять струны на гитаре и от чего зависит срок их использования. Изношенные струны плохо держат строй, характеризуются невнятным звуком и становятся шершавыми из-за воздействия коррозии. При исполнении слайдов и бендов они больно врезаются в пальцы, поэтому малейший дискомфорт во время игры – это первый сигнал, что пора менять струны. Если же речь идет о профессиональных музыкантах, то замена должна осуществляться перед каждым новым выступлением.

Почему струны изнашиваются

Основная причина, по которой эти изделия быстро выходят со строя – то, что они изготавливаются из стали. Пот, грязь и жир при физическом контакте забивают пространство между намоткой и ухудшают звучание. Кроме того, варианты без защитного покрытия быстро подвергаются коррозии, что делает игру практически невозможной.

Именно поэтому ведущие мировые производители этой продукции используют высококачественные защитные покрытия, позволяющие существенно продлить срок службы этих расходников. Кроме того, регулярно исследуются новые технологии изготовления этих товаров.

Если необходимо купить струны для бас гитары https://monkeymusic.com.ua/bass-strings в первую очередь стоит обращать внимание именно на модели с дополнительной полимерной защитой.

Признаки изношенности струн

Точных признаков, по которым можно определить пора ли менять струны или еще нет, не существует, но есть несколько фактов, которые помогут понять, что этот момент настал:

Звук стал невыразительным и блеклым (особенно это заметно при регулярной игре),

Если частота игры стала выше, менять струны следует чаще, и наоборот,

Продлить срок использования расходников поможет простой, но регулярный уход – протирание мягкой тряпкой после каждой игры.

Если купить струны для акустической гитары https://monkeymusic.com.ua/acoustic-strings и играть ежедневно более чем по 2 часа, то менять расходные материалы придется не реже раза в месяц - в зависимости от выбранного комплекта и используемого защитного покрытия. При менее интенсивной и частой игре одного набора высококачественных изделий известных брендов может хватить на несколько месяцев.

Стоит отметить, что даже самые качественные модели из инновационных материалов не выдерживают более 2-3 месяцев использования. Продолжая играть на изношенных струнах, можно существенно повредить гитару, поэтому экспериментировать в данном вопросе не стоит.