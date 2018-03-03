Для чего брать в аренду машину в Которе

Аренда автомобилей – явление, ставшее популярным в различных странах. Целью проката является предоставление автомобильного средства на определенное время за символическую сумму. Услуга аренды автомобиля в Черногории приобрела популярность благодаря выгодным условиям, которые пришлись по душе клиентам.





Куда можно отправиться на арендованном авто в Черногории в городе Котор?

Котор – живописный городишко в Черногории, который также носит имя «Старый город», прекрасное место, которое не обходится без внимания туристического наплыва. В городе можно посетить несколько ярких мест, предусмотренных туристическим маршрутом.

Морской музей. Этот живописный музей, сразу привлекающий взгляды туристов, принадлежит известной фамилии Гурина. Здание представляет собой архитектурную памятку в стиле Барокко. Также Морской музей готов поведать вам великую историю государства и его побережья. Явным объектом вашего обожания станет Которский залив. Он представляет собой несколько старых городков, величественную морскую воду, которая врезается в сушу, великие скалы, старые церквушки, фермы и крепости. Все это будет подарено вашему взору. Получив заряд настоящей энергии от увиденного, вы сможете продолжить ваше путешествие с новыми силами.

Также Старый город предоставляет вам незабываемую прогулку по своим окрестностям. Время, проведенное за чашечкой кофе, наблюдая за настроением моря – лучшее время.





Особенности движения на дорогах государства

Как бы не хотелось влюбиться в красоты окружающей среды, нужно помнить про то,что путь к горным массивам или закоулкам, отнимает много времени и сил, поэтому следует быть максимально сосредоточенным. Так как основную часть дороги к живописным краям будет представлять собой асфальтированная поверхность – нужно знать, как правильно вести себя на пути к городу.

Черногория имеет несколько пунктов в Правилах Дорожного Движения, которые могут повергнуть в шок водителя, но их все равно нужно знать.

Всегда включай ближний свет. Правила Дорожного Движения предусматривают такое нововведение с целью предотвратить ДТП во время сложных ситуаций на дороге. Вы сможете заметить близ идущую машину и избежать ДТП. Не пей ни за рулем, ни перед дорогой. Это касается любой страны, однако, в Черногории можно избежать штрафа или лишения свободы, если у вас в организме всего 0.3 промилле алкоголя. Однако, все равно не стоит пить перед дорогой.

В заключение хотелось бы добавить, что брать в аренду машину в Которе выгодно и удобно. После путешествия вы останетесь максимально удовлетворенными, а также сэкономите деньги и сохраните нервы.