Вывоз строительного грунта

При выполнении строительных, ландшафтных и дорожных работ нередко возникает необходимость удаления земли. Казалось бы, что вывезти грунт - довольно простая задача. Однако, те, кто столкнулся с этой проблемой, знают об определенных тонкостях и принудительных мерах.

В последние годы сложно обойтись без услуг по удалению грунта при рытье котлованов, для очистки дна водоемов. Помимо того, надо распоряжаться вывозимым грунтом.

Строительные и ландшафтные процедуры, связанные с раскопками, условно подразделяются на следующие категории:

Работа с грунтом вторично после вывоза.

Работы, в которых утилизируют почву.

Первая категория включает засыпку стройплощадок, участков пригородных районов, которые необходимы для выравнивания или повышения уровня этих объектов. Например, можно заполнить грунт поверх смонтированных труб, которые установлены в выкопанных котлованах.

Вторая категория не подразумевает применения вывезенного грунта впоследствии. Эти работы включают рытье скважин, бурение, выемку грунта при обустройстве фундамента, разработку искусственных водоемов и прочее. Здесь непосредственно требуется вынос и утилизация собранной массы земли.

Основная трудность заключается в том, что вывозимая почва по закону не является строительными отходами. Поэтому удаление грунта на свалки бытовых отходов запрещено. Эта работа может быть выполнена собственноручно, если объемы грунта невелики.

При разработке и возведении крупных объектов и прочих земельных работ, на которых образуются большие скопления почвы, целесообразно обратиться к компаниям, предлагающим услуги по удалению грунта с погрузкой на специальном оборудовании. Посредством данной техники почва поставляется с экскаваторами, а удаляется самосвалами или иными средствами большой грузоподъемности.

Если вы выполняете удаление грунта со своего участка самостоятельно, то помните, что нельзя высыпать его где угодно. Обычно, для этого имеются специальные полигоны, в сотнях километров от поселения и они оплачиваются. Кроме того, нередко нужно будет оформлять соответствующие документы. Всё это требует определенного времени и сил. Поэтому целесообразно обращаться в специализированную компанию.