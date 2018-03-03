Северный Кипр (Кирения); достопримечательности

Найдите Кирению на карте Кипра, вы увидите, что она расположилась на севере, у самого моря. Этот курортный город принадлежит Турецкой Республике Северного Кипра, самопровозглашенному государству, официально не признанному в мире. Там довольно живописные места, ведь город находится прямо у Киренийских гор. Но не только природа Кирении вызывает интерес.

Как добраться?

В Кирению можно попасть двумя способами:

из Турции (на пароме),

из Республики Кипр (через один из контрольно-пропускных пунктов, разделяющих два государства острова Кипр).

Путь из турецкого порта Ташуджу займет 6 часов по воде. Но с мая 2018 года будет открыт еще один, более короткий маршрут – из порта Алания. Оттуда до Кирении паром идет 3,5 часа. Из Турции на Северный Кипр не нужна отдельная виза, потребуется только паспорт.

Если же вы отдыхаете в Республике Кипр, можно добраться до Кирении с экскурсией или самостоятельно. Например, поездка на автобусе из Никосии займет меньше часа. С популярных курортов прямых маршрутов, конечно, нет. Но предлагают автобусные туры с осмотром главных достопримечательностей. Часто они рассчитаны на длительное время (8-10 часов). Виза также не потребуется, нужно будет лишь заполнить документы и предъявить паспорт на КПП.

Можно ли организовать пляжный отдых в Кирении?

Кирения (Кипр) считается курортом. Это прибрежный город, там есть пляжи. Правда, не все их них комфортные и ухоженные, но можно найти и хорошие места для отдыха. Например, Дениз Кызы – один из лучших пляжей, где соблюдается чистота и есть необходимая инфраструктура. Находится он примерно в 10 км от Кирении, но до него легко можно добраться на маршрутном такси. Мест для проживания в Кирении достаточно: здесь есть пятизвездочные гостиничные комплексы, скромные отели и апартаменты. Последний вариант можно арендовать совсем дешево. Но и особого сервиса от такого места ждать не стоит. Если вы привыкли к европейскому комфорту, лучше забронировать отель высокого класса. Большинство туристов все же предпочитает отдыхать на юге острова, выбирая курорты Республики Кипр. А в Кирению путешественники приезжают на экскурсии, ведь там есть интересные достопримечательности.

Кирения (Кипр): достопримечательности

Главные туристические места в городе и окрестностях можно посетить за один день. Но это будет насыщенная экскурсия, и не забудьте прибавить время на дорогу.

Крепость Кирении. Была построена в 16 веке, но и раньше на этом месте возводились оборонительные сооружения. Представляет собой мощную крепостную стену с разными башнями. Можно подняться наверх, со смотровых площадок открываются красивые виды на Кирению и море. Обязательно посетите музей, расположенный в крепости с главной достопримечательностью – Киренийским кораблем. Он очень древний, постройки 4 века до н.э., поэтому от него остался один остов. Этот корабль – самое древнее торговое судно в мире, и его тщательно сохраняют: например, поддерживают в этом зале крепости особую температуру и уровень влажности.

Музей икон. Расположен он в церкви Архангела Михаила, и собрание икон смотрится там очень органично. Коллекция христианских икон и других религиозных предметов очень ценная, там есть редкие и дорогие экземпляры. Но эта коллекция могла бы быть больше и, как предполагают, дороже. Дело в том, что во время захвата Кирении турками в 1974 году, по свидетельствам очевидцев, часть икон была похищена и продана, т.к. для мусульман христианские реликвии являются всего лишь предметом торга.

Аббатство Беллапаис. Эта достопримечательность Кирении находится недалеко от города, в 15 минутах езды. Является памятником готической архитектуры. К сожалению, многие здания аббатства были разрушены (ведь постройка началась еще в 12 веке), но и то, что сохранилось, заслуживает внимания. Характерные сводчатые потолки, узорчатые арки, колонны, мрачные залы, галереи, саркофаги – внутренний и внешний интерьер дает наглядное представление о средневековой готике. Интересно, что в аббатстве (вернее, в деревеньке рядом) жил писатель Лоуренс Даррелл, который отобразил свою жизнь на Кипре в романе «Горькие лимоны». В России его мало знают, зато многим известен его брат Джеральд Даррелл, писатель-натуралист, написавший увлекательную книгу «Моя семья и другие животные».

Замок Святого Иллариона. Расположен еще дальше от Кирении. Замок стоит на горе, и вокруг – прекрасные виды. Только ради них стоит отправиться туда на экскурсию. Но и постройки замка посмотреть интересно, правда, сохранились они не очень хорошо, в основном, фундаменты и часть стен.

Если вы окажетесь на Кипре, Кирению стоит посетить с экскурсией. Интересно посмотреть на достопримечательности города, окрестные ландшафты. Но можно отправиться в Кирению и на пляжный отдых, там есть для этого горы, море, пляжи и, конечно, прекрасная погода!

Источник написания: http://kiprlive.ru/severnyj-kipr/severnyj-kipr-kireniya-girne-karta/