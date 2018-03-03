Кредит под залог недвижимости

Наибольший риск при предоставлении залога заключается в вероятности потери права собственности на заложенное имущество, в случае невыплаты долгового обязательства. Однако, кредит под залог недвижимости, является прибыльным источником финансирования для любого проекта.

Вы можете использовать деньги, которые вам выдает банк под залог, по своему усмотрению: купить автомобиль, квартиру, инвестировать в бизнес или совершить круиз по островам. Например, выгодно приобретать квадратные метры в новостройке, чтобы после сдачи жилплощади в эксплуатацию, ее можно гораздо дороже продать.

Таким образом, вы сможете не только вернуть деньги, полученные в кредит, под залог недвижимостью, но и получить высокую прибыль. Даже если работы по возведению новых зданий будут длиться на протяжении нескольких лет, то цены на жилье значительно возрастут, что для фиксированной суммы платежей по кредиту будет очень выгодным вариантом.

Денежный кредит, обеспеченный жилплощадью, чаще всего, дороже классической ипотеки приблизительно на полтора процентов годовых. В некоторых финансовых учреждениях разница может быть меньше или вообще отсутствует, и в связи с этим, перед тем, как вы заключите такую серьезную сделку, лучше смотретьпредложения нескольких кредитных учреждений.

Срок погашения кредита составляет до двадцати лет. В основном, срок будет выше при более высоком проценте, а при более лояльных условиях - меньше. Во всяком случае, мы говорим о многих годах, и не ограничиваясь одним пятилетним планом, как при беззалоговом кредите, что также примерно, в два раза дороже.

Из оценочной стоимости вашего имущества вы можете рассчитывать получить до семидесяти процентов от общей суммы, в зависимости от условий банка. Некоторые учреждения могут установить очень высокую сумму в несколько сотен тысяч долларов. Тем самым, вы будете рисковать элитной недвижимостью, потому что можете потерять значительную часть своей стоимости, если вы не можете заплатить банку.

Чаще всего такая схема получения кредита используется начинающими бизнесменами, которым сложно получить целевой кредит для продвижения своего бизнеса. К этой категории бизнесменов многие банки предъявляют высокие требования, стараясь покрыть свои риски, поскольку они знают, что большинство бизнесов не живут до своей пятой годовщины. Поэтому, бизнесмен может взять кредит под залог, например, через полгода после открытия своего дела.