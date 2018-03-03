Кредитование под залог

В последние годы, почти каждый человек испытывает потребность в дополнительных деньгах. Причины разные. Например, покупка недвижимости, машины, земли или нужен начального капитал для бизнеса.

Поэтому многие предпочитают взять кредит в банке. Но, разумеется, малое количество финансовых учреждений готовы с легкостью расстаться с крупной суммой денег. Поэтому они от потенциальных заёмщиков требуют залог. Ведь это гарантирует возврат в банк займа и процентов. Залогом может быть любое имущество - жилой или рабочий объект, автомобиль, антиквариат. Важна ликвидность недвижимости и фактическая сметная стоимость. Если вы собираетесь заложить квартиры с нечистой историей - то это может вызвать подозрения в банке. Тоже самое относится и к жилищам, связанные с частой перепродажей или сменой владельца недвижимости.

Кредитование под залог удобно для потенциального заемщика и имеет немало преимуществ. Банки предлагают более низкие тарифы и не требуют первоначального взноса. Кроме того, банки, имеющие залог не требуют высоких зарплат заемщика, чистой кредитной истории и гарантов. По типу такие кредиты подразделяются на целевые и не целевые.

Первый вариант предусматривает более низкую процентную ставку и строгий контроль финансового учреждения за использование целевых фондов.

Нецелевой кредит означает, что деньги могут быть использованы для любых нужд без указания суммы, потраченной на банк. Заёмщик сам выбирает наиболее удобный тип залога.

Однако, многие люди скептически относятся к кредитованию под залог. Имеется немало рисков, и вам нужно тщательно подумать, прежде чем прибегать к данному способу получения денег. Самый главный риск заключается в потере имущества. В конце концов, при регистрации данного кредита определенные обременения налагаются на имущество. Оно не может быть продано до погашения кредита. Если заемщику не удастся оплатить кредит, то банк возьмет залог.

Кроме того, необходимо учитывать колебания в финансовой сфере страны. Вполне возможно, что, когда вы закладывали жилплощадь, произошло снижение цен на рынке. И таким образом, сумма кредита намного меньше, чем можно было бы получить в прошлом.