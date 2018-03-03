Особенности ремонта кондиционера

Вся линия кондиционеров предназначена лишь для улучшения нашего проживания в доме. Большинство владельцев жилых и рабочих объектов в настоящее время устанавливают кондиционеры, но забывают о периодическом обслуживании, который увеличивает срок службы данного климатического оборудования. И это приводит к скором ремонту.

А ведь вовремя отремонтировать кондиционер дома - это означает продлить его жизнь. И, забыв о своевременном обслуживании данного оборудования, вы можете быстро разрушить любое устройство. в некоторых случаях даже элементарная очистка внутренних фильтров и замена приводит к увеличению срока службы любой сплит-системы! Кроме того, ремонт кондиционеров на дому подразумевает очищение воздуха - а это очень актуально для астматиков и аллергиков. Помните, если вы почувствуете по крайней мере неприятный запах при включении агрегата, то незамедлительно обратитесь к специалисту для ремонта кондиционера на дому!

Поскольку, данная работа не является и лёгкой, и с ней не смогут справиться новички, то обращаться нужно только к проверенным мастерам, с надлежащей квалификацией и опытом не менее пяти лет. Специалист должен правильно идентифицировать и устранить неисправность. Более того, работа должна проводится быстро, и без наценок.

Чтобы не оставаться без кондиционера в летнее время, особенно в жаркий сезон, вы должны заранее позаботиться о своем комфорте и провести осмотр оборудования. С ежегодным профилактическим обслуживанием вам не понадобится ремонт в скором времени.

Обратите внимание: наиболее распространенные отказы данных климатических агрегатов не являются гарантийными случаями. Утечка фреона, засорение, перегрев возникают, в основном, по вине владельца, и вы вынуждены будете заплатить за ваше нежелание своевременно проводить профилактическое обслуживание.

Вызвать специалистов на дом не составляет труда - можно оформить заявку на их официальном сайте, либо позвонить им. Мастера прибудут вовремя, осмотрят оборудования, установят причину отказа агрегата, назовут стоимость услуги и быстро и качественно отремонтируют ваш кондиционер на дому.