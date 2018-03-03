Надежные садовые качели Капри

Надежные садовые качели Капри приходятся по душе всем детям, именно поэтому их часто приобретают большие семьи. Незамысловатая расцветка сидений органично смотрится с однотонным ярким тентом. Капри считаются лучшей семейной моделью, они удерживают свою популярность уже более 5 лет.

Это единственная модель премиум класса высокого качества изготовления с доступной ценой, которая составляет 21 400 рублей. Для сравнения можно взять аналогичные качели такие, как Монако, Нирвана, Марсель и Монарх стоимостью на 5-6 тыс. рублей дороже.

Конструкция садовых качелей Капри была доработана производителем и в 2017 году вышли две ее новые версии.

Первая модель получила сплошной удобный подголовник вместо трех подушек, которые были у изначальной версии. У этих садовых качелей осталось старое название – Капри.

Вторая модернизированная версия теперь называется Корфу. Садовые качели Корфу отличаются наличием мягкого подголовника во всю длину спинки, двухсторонними тентом и текстильным набором, сшитым из натурального хлопка.

Капри 2017 года выпуска стали лидером продаж этого года благодаря надежной конструкции, долговечности, высокой прочности и комфортабельности, а также идеальному соотношению цены и качества.

Основные характеристики:

Каркас модели выполнен из прочной трубы диаметром 63,5 мм. Он выдерживает равномерно распределенную нагрузку до 400 кг.

Длина подвесных качелей составляет 180 см. То есть, на диванчике могут разместиться трое взрослых людей.

Сиденье и спинка представлены стальной наварной решеткой, которая никогда не прогнется даже под длительной максимальной нагрузкой.

Угол наклона спинки можно пошагово опускать вплоть до полного раскладывания качелей в кровать.

Очень удобны в процессе пользования большие боковые подстаканники, на которые можно поставить завтрак, напитки, книгу или планшет.

За комфорт пользования отвечает мягкий текстильный набор, который включает не только матрасы, но и две декоративные подушечки. Маленькие подушки пригодятся вам при отдыхе лежа. Весь комплект текстиля имеет съемные чехлы на молниях из красивого износостойкого гобелена. Наличие чехлов значительно облегчает процесс уборки, их можно снять и постирать в машинке.

Спокойствие отдыха вам обеспечит тент с влагостойкой пропиткой и москитная сетка, ограждающая пространство качелей от насекомых и мелкого мусора.

Удобна сборно-разборная конструкция модели, ведь для транспортировки и хранения зимой это важный показатель.

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