Парк "Ривьера" в Сочи

Парк культуры и отдыха «Ривьера» в Сочи является одним из наиболее уникальных и излюбленных мест для жителей Сочи и гостей этого курортного города. Данный парк уже давно является частью исторического и культурного наследия.

Разумеется, Парк "Ривьера" в Сочи больше полюбился маленьким посетителям. И это не удивительно - изобилие аттракционов, детских вечеринок, дельфинарий - мало кто хочет покинуть эти места. Но и более взрослые посетители не желают покидать Ривьеру, ведь им также есть куда пойти и даже насладиться невероятными ароматами. Здесь имеется огромное количество розариев, аромат которых распространяется по всему району.

Те, кто желают доставить удовольствие своим ушам, а не обонянию, понравятся Зеленый театр, размещенный в центральной части сочинской Ривьеры. Здесь часто выступают известные артисты - как эстрадные, так и театральные.

Более того, если вы проголодались, то можете зайти в одно из заведений общественного питания, расположенных именно на территории в парке. Здесь в меню представлены русская, европейская, кавказская и прочие кухни - выбор обширен. Иначе говоря, вы здесь получите не только духовную пищу.

Разумеется, ведя речь о Ривьера-парке, нельзя не отметить его основную привлекательность - Поляну дружбы. Большинство политиков, знаменитостей, космонавтов посадили здесь целую рощу ароматных магнолий.

Влюбленным парам рекомендуется посещать розарий и лавочку влюбленных, созданных из сотен кованых сердец. А с мамой и тетей лучше пойти в Зеленый театр, упомянутый выше. А с друзьями приезжайте на Поляну дружбы, о которой также говорилось выше.

Для любителей спорта и просто, желающим получить адреналин - в данном сочинском парке есть открытые площадки для баскетбола и волейбола, теннисный корт, шахматные площадки, а также множество достопримечательностей на пяти парковых участках.

В Ривьере также немалопризовых аттракционов. Кстати, здесь желают зарабатывать на туристах не только хозяева обезьян, ящериц и попугаев -вас наверняка сфотографируют и хозяева аттракционов - поэтому возьмите с собой побольше денег - не экономьте на удовольствиях.