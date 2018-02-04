Ножничный подъемник

Ножничный подъемник нашел свое применение в широком спектре работ в авторемонтных мастерских и автозаправочных станциях. В спектре сфер их применения отмечаются следующие:

организация диагностической линии;

обслуживание шин автомобилей;

настройка характеристик развала-схождения;

ремонт автомобилей;

балансировка;

работы по техническому обслуживанию и другие.

Данные установки не вызывают жестких требований к фундаменту во время установки, и по сравнению с устройствами с четырьмя стойками, они занимают относительно меньшее пространство. В то же время ножничный подъемник для обслуживания транспортных средств может быть структурно иным, в зависимости от пользования. В связи с этим целесообразно подробнее ознакомиться с основными характеристиками этого оборудования.

Ножничный подъемник может устанавливаться как на полу, так и на уровне пола. Установка устройства в последнем случае осуществляется в яме (ленточном или прямоугольном фундаменте), что отменяет различные препятствия при перемещении транспортного средства в автотехцентре. Комфортность работы, независимо от способа установки, предоставляется параметрами высоты моделей - наиболее распространенные разновидности ножничных подъемников имеют высоту подъема 2080 миллиметра.

Купить ножничный подъемник - значит обеспечить следующие преимущества:

высокая надежность и безопасность работы с этим оборудованием, благодаря нескольким одновременно функционирующим системам безопасности;

высокая экономия места даже в мастерской малой квадратуры;

удобство оборудования, оптимальная высота для проведения работ;

возможность обслуживания автомобилей с различными колесными базами;

использование в режимах активной приемки для настройки развала-схождения.

Кроме того, специализированные компании предлагают различные решения для применения этого оборудования в агрессивных средах (наличие реагентов, очищающих жидкостей и прочих) - возможно, это будет двойное порошковое покрытие, в том числе и различные методы гальванизации.

Разумеется, приобретать данное оборудование нужно только у проверенных продавцов.