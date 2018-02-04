- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Ножничный подъемник
Ножничный подъемник нашел свое применение в широком спектре работ в авторемонтных мастерских и автозаправочных станциях. В спектре сфер их применения отмечаются следующие:
- организация диагностической линии;
- обслуживание шин автомобилей;
- настройка характеристик развала-схождения;
- ремонт автомобилей;
- балансировка;
- работы по техническому обслуживанию и другие.
Данные установки не вызывают жестких требований к фундаменту во время установки, и по сравнению с устройствами с четырьмя стойками, они занимают относительно меньшее пространство. В то же время ножничный подъемник для обслуживания транспортных средств может быть структурно иным, в зависимости от пользования. В связи с этим целесообразно подробнее ознакомиться с основными характеристиками этого оборудования.
Ножничный подъемник может устанавливаться как на полу, так и на уровне пола. Установка устройства в последнем случае осуществляется в яме (ленточном или прямоугольном фундаменте), что отменяет различные препятствия при перемещении транспортного средства в автотехцентре. Комфортность работы, независимо от способа установки, предоставляется параметрами высоты моделей - наиболее распространенные разновидности ножничных подъемников имеют высоту подъема 2080 миллиметра.
Купить ножничный подъемник - значит обеспечить следующие преимущества:
- высокая надежность и безопасность работы с этим оборудованием, благодаря нескольким одновременно функционирующим системам безопасности;
- высокая экономия места даже в мастерской малой квадратуры;
- удобство оборудования, оптимальная высота для проведения работ;
- возможность обслуживания автомобилей с различными колесными базами;
- использование в режимах активной приемки для настройки развала-схождения.
Кроме того, специализированные компании предлагают различные решения для применения этого оборудования в агрессивных средах (наличие реагентов, очищающих жидкостей и прочих) - возможно, это будет двойное порошковое покрытие, в том числе и различные методы гальванизации.
Разумеется, приобретать данное оборудование нужно только у проверенных продавцов.