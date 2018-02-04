Мужская обувь

Кажется, что довольно легко выбрать пару обуви, подходящих для мужчины, потому что многие представители сильного пола не особенно заморачиваются по ее выбору. Однако, в действительности покупать обувь не так просто: личные вкусы и ассортимент магазинов различаются.

Существуют следующие правила, как можно купить недорогую мужскую обувь:

Прежде всего, необходимо учитывать одежду, с которой будете её носить. Итак, если вы носите спортивный костюм, тогда классические черные туфли не подойдут сюда. И наоборот: комфортные кроссовки не вписываются в деловой костюм. Для повседневной носки, замшевая или из нубука обувь, без шнуровки идеальны.

Цвет обуви должен быть одинаковый с брюками - без этого атрибута мужского гардероба не обойтись. Однако допустим и более темный оттенок, но не контрастный. Более того, можно приобрести обувь, которая сочетается с поясом и прочими аксессуарами.

Черный цвет является классическим и поэтому может подходить под любой наряд. В связи с этим, у всех мужчин в гардеробе должно быть несколько пар таких туфель. Черные ботинки из натуральных материалов хороши с круглым носом, подходящим для офиса, и с острым носом - для каких-нибудь торжественных случаев.

Главное - ощущение комфорта. Идеальная обувь не должна надавливать и создавать дискомфорт, независимо от того, изготовлен ли он ведущим производителем.

Покупать мужскую обувь по приемлемой стоимости нужно в таких специализированных магазинах, которым свойственно следующее: