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Мужская обувь
Кажется, что довольно легко выбрать пару обуви, подходящих для мужчины, потому что многие представители сильного пола не особенно заморачиваются по ее выбору. Однако, в действительности покупать обувь не так просто: личные вкусы и ассортимент магазинов различаются.
Существуют следующие правила, как можно купить недорогую мужскую обувь:
- Прежде всего, необходимо учитывать одежду, с которой будете её носить. Итак, если вы носите спортивный костюм, тогда классические черные туфли не подойдут сюда. И наоборот: комфортные кроссовки не вписываются в деловой костюм. Для повседневной носки, замшевая или из нубука обувь, без шнуровки идеальны.
- Цвет обуви должен быть одинаковый с брюками - без этого атрибута мужского гардероба не обойтись. Однако допустим и более темный оттенок, но не контрастный. Более того, можно приобрести обувь, которая сочетается с поясом и прочими аксессуарами.
- Черный цвет является классическим и поэтому может подходить под любой наряд. В связи с этим, у всех мужчин в гардеробе должно быть несколько пар таких туфель. Черные ботинки из натуральных материалов хороши с круглым носом, подходящим для офиса, и с острым носом - для каких-нибудь торжественных случаев.
- Главное - ощущение комфорта. Идеальная обувь не должна надавливать и создавать дискомфорт, независимо от того, изготовлен ли он ведущим производителем.
Покупать мужскую обувь по приемлемой стоимости нужно в таких специализированных магазинах, которым свойственно следующее:
- Обширный ассортимент. Товары в магазине всегда должны постоянно обновляться и пополняться, чтобы потенциальные покупатели всегда оставались в курсе последних модных новинок.
- Приемлемые цены. То есть, продавцы не устанавливают большие надбавки на предлагаемые товары, более того, время от времени проводят рекламные акции, в ходе которых назначают неплохие скидки для своих постоянных покупателей.
- Высокое качество товаров. Несмотря на то, что обувь не стоит дорого, она имеет высокое качество и имеет все необходимые сертификаты.