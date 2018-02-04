Продажа семян подсолнечника в Украине

Семена подсолнечника относятся к тем семенным материалам, которые очень популярны в Украине. На сайте http://agrosp.kiev.ua/catalog/2/предлагают качественную продукцию по выгодной цене. Чтобы обеспечить высокий урожай в следующем году, вам нужно выбрать правильный материал для семян прямо сейчас, на указанном сайте.

Эта злаковая культура дает около сорока центнеров с одного гектара. Опытным фермерам рекомендуется выбирать отечественные сорта, потому что они приспособлены именно к родной земле. Эти разновидности обладают генетической устойчивостью к распространенным заболеваниям подсолнечника, которые существуют на территории нашей страны. Семенной материал характеризуется высоким урожаем, устойчивостью к проживанию и засухе.

Семена подсолнечника хорошо растут даже при температуре в четыре градуса выше нуля. Засухоустойчивая культура активно используется в сельском хозяйстве. На обработку идут не только семена, но и сами корзинки, зеленая масса. Это одна из причин, по которой вам нужно покупать семена подсолнечника.

На рынке это семя представлено в широком диапазоне. Каждый год появляются новые разновидности, которые имеют свои характеристики. Как не запутаться, выбрать семена подсолнечника для посева? На что стоит обратить внимание, прежде всего? Эти вопросы тревожат владельцев малых дачных участков и опытных фермеров.

Если вы планируете выращивать подсолнечник в пригородной зоне, преимущество лучше дать посевному материалу раннего или среднераннего срока созревания. Если дело доходит до промышленных масштабов, предпочтение отдается лучшим гибридам. Они характеризуются тем же периодом созревания, у них одинаковые корзинки.

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