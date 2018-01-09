Декоративные деревья и кустарники на moskva.сельхозпортал.рф

Без декоративных деревьев и кустарников нет ни одного частного участка. Они так же популярны, как и цветы, и, более того, они не требуют такой тщательной заботы. Еще одно преимущество декоративных кустарников для коттеджей - одноразовая посадка в течение многих лет. При создании оптимальных условий, декоративные деревья и кусты порадуют вас в течение многих лет.

По определенным причинам некоторые из них более требовательны в уходе. Это связано с тем, что у каждого из них имеются свои особенности. а возможно, что они просто не приспособлены для местного климата. Об этом нужно заранее знать перед покупкой - то есть, надо выбирать те декоративные растения, которые не требует кропотливого ухода и прекрасно адаптированы к местным климатическим условиям. С эстетической стороны куст должен радовать глаз круглый год - даже зимой, без листьев, кроны деревьев и кустарников должны выглядеть привлекательно.

Многие жители коттеджей или дач принимают решение о посадке цветущих декоративных растений, чтобы создать живую «изгородь». Если вы посадите их по всему периметру участка, то прекрасно очистите воздух от пыли и грязи, способных проникнуть на вашу территорию. Кроме того, вы таким образом скроете вашу частную собственность от посторонних взглядов.

Если на вашей территории высокие деревья с развесистыми кронами - вам предоставится возможность укрыться под ними от летней жары. Вы можете организовать красивую зону отдыха, расположить уютную скамейку под раскидистым деревом. В таком месте приятно расслабиться, потому что пребывание в прохладной тени от деревьев, невероятно приятно.

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