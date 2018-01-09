Стоить ли покупать тканевый чемодан - советы по выбору

Среди огромного разнообразия чемоданов особым спросом пользуются тканевые модели. Главная причина популярности – небольшой вес, позволяющий брать с собой в путешествия больше вещей.

Основных материалов для тканевых чемоданов два – полиэстер и нейлон, которые незначительно отличаются эксплуатационными свойствами. Полиэстер может иметь глянцевое или матовое покрытие, в зависимости от добавок. Основные преимущества материала: он быстро сохнет, устойчив к ультрафиолетовым лучам, хорошо держит форму, его легко чистить от загрязнений.

Чемоданы разных брендов отличаются степенью плотности (денье) – чем выше этот показатель, тем плотнее будет ткань. Чемодан с плотностью 600D сохранит форму и первоначальный внешний вид дольше, нежели изделие из ткани меньшей плотности. Полиэстер довольно легко впитывает влагу, но этот недостаток нивелируется специальной пропиткой.

Нейлон отличается более легким весом, по сравнению с полиэстером, вдобавок к этому, материал отличается повышенной стойкостью к износу, стиранию и разрывам. К этому стоит добавить, что нейлон отлично держит форму, за счет повышенной эластичности. Благодаря специальной пропитке, нейлон отлично отталкивает грязь, отличается более гладкой поверхностью.

Некоторые производители комбинируют материалы, используя в производстве нейлон и полиэстер. Яркий пример – серия Roncato Adventure, модели которой изготовлены в двух цветах. Сочетание характеристик нейлона и полиэстера гарантирует стойкость на разрыв, стирание, выгоранию, отталкивает влагу. Чемодан оснащен прочной телескопической ручкой на пару позиций, надежными колесами, выдерживающими удары и наезды на неровности. Компактные размеры позволяют брать чемодан с собой в самолет, как ручную кладь.

Основные критерии выбора тканевых чемоданов

Чемоданы тканевые имеют еще массу других параметров, по которым их стоит выбирать. Обязательно обращайте внимание на количество и материал колес. Кажется, что четыре колеса намного практичнее. Это действительно так, но для ровных поверхностей: перевозить багаж на четырех колесах удобно по ровным покрытиям вокзалов, аэропортов. Если вы предвидите, что вам часто придется перевозить вещи в сложных условиях, по ухабистым, грунтовым дорогам, лучшим выбором будет двухколесная система.

Идеальные материалы для колесной системы – силикон, каучук. Колеса из этих материалов гарантированно прослужат много лет, не треснут на морозе или при сильном ударе.

Ручки, кроме основной, телескопической, обязательно должны быть две ручки: на боковой и верхней панели. С их помощью вы сможете поднять, погрузить багаж, перенести его, если нет возможности катить.

Если вы выбираете тканевые сумки на колесиках, в таких моделях паз, в котором спрятана ручка, обязательно должен располагаться внутри. При таком расположении ручка защищена от повреждений при падениях и ударах.

Цвет, чаще всего, выбирают немаркий, практичный, чтобы на ткани были меньше заметны загрязнения: темный, серый, оливковый или темно-зеленый тон. Однако, если вы часто путешествуете самолетами, целесообразно подобрать яркие расцветки, чтобы легче опознать багаж среди других чемоданов.

Определяем производителя

Чемоданы тканевые разных брендов отличаются характерными чертами, привлекающими покупателей. Рассмотрим наиболее ходовые модели и серии, посмотреть и выбрать можно тут https://чемодан.kiev.ua/catalog/chemodany/tkanevyy

Лидером продаж среди тканевых чемоданов считается бренд Roncato, в частности, серия Ironic, объемом 74 литра. Модели изготавливаются из прочного, долговечного полиэстера, немарких оттенков, фронтальная панель оснащена большим карманом для мелочей. Важная особенность – молния, позволяющая дополнительно расширить внутренний объем до 87 литров.

Компактные и элегантные чемоданы Puccini Camerino проходят по габаритам как ручная кладь, поэтому отлично подходят путешественникам, часто пользующимся услугами авиакомпаний. Чемодан оснащается двумя прочными колесами, телескопической ручкой, большим и маленьким карманом на боковой панели.

Оригинальный дизайн и яркие оттенки моделей March Flybird приковывают внимание, поэтому вы сможете быстро отыскать свой багаж на транспортной ленте. Перевозить багаж легко, благодаря четырем прочным каучуковым колесам, вращающимся на 360 градусов.

Если вы любите оригинальные, но вместе с тем, практичные изделия – вам понравятся чемоданы CAT Cube. Внешние панели изготовлены из легкого и прочного полиэстера, устойчивого к влиянию влаги, ультрафиолетовых лучей. Все детали изделия: ручки, молнии, колеса, отличаются показателями повышенной прочности. Оригинально оформлена фронтальная панель: три кармана позволяют сложить все нужные мелочи.

Эргономичные и легкие тканевые чемоданы существенно упрощают жизнь каждого путешественника.