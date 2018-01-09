Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологические изыскания в отдельном районе позволяют обосновать необходимость будущего строительства, его целесообразность в условиях этого района, и сделать это еще до проектирования. Если есть в этом необходимость, дополнительно оценивается экономическая обоснованность строительства. Все вышеупомянутые исследования считаются обязательными и играют немаловажную роль в предварительной подготовке проекта.

Что определяется в ходе таких исследований?

Таких составляющих несколько. Это:

Особенности местности. Гидрологический режим. Механический состав почвы.

Собрав все необходимые сведения, составляются характеристики застраиваемой местности: сейсмологическая и тектоническая. Затем прогнозируются возможные изменения в протекании основных процессов – гидрологических, геоморфологических и иных, со стороны уже выстроенного объекта. Исследования для строительства должны быть всесторонними, это значительно повлияет на составление плана строения.

Для чего применяются подобные изыскания?

Инженерно-геологические изыскания для строительства определяют прочность грунта в том месте, которое выбрано под строительство. Полученные сведения о физико-химических составляющих земли, а также данные о расположении подземных вод, помогают осуществить выбор типа фундамента. Такие исследования позволяют избежать инженерных ошибок при проектировании. А это, в свою очередь, в дальнейшем скажется на целостности всего построенного здания или сооружения.

Довольно часто подобные изыскания заказывают в больших городах, где возведение новоиспеченных зданий запланировано уже с ранее возведенными объектами. В качестве примера можно взять инженерно-геологические изыскания в Москве. Сооружение одного объекта в таком большом густо застроенном городе может кардинально изменить почвенные процессы на соседнем участке, на котором уже имеются эксплуатируемые здания. Такие геоморфологические процессы повлияют на целостность существующего объекта, и он может деформироваться.

Какие анализы проводятся?