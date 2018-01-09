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Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий
Инженерно-геологические изыскания в отдельном районе позволяют обосновать необходимость будущего строительства, его целесообразность в условиях этого района, и сделать это еще до проектирования. Если есть в этом необходимость, дополнительно оценивается экономическая обоснованность строительства. Все вышеупомянутые исследования считаются обязательными и играют немаловажную роль в предварительной подготовке проекта.
Что определяется в ходе таких исследований?
Таких составляющих несколько. Это:
- Особенности местности.
- Гидрологический режим.
- Механический состав почвы.
Собрав все необходимые сведения, составляются характеристики застраиваемой местности: сейсмологическая и тектоническая. Затем прогнозируются возможные изменения в протекании основных процессов – гидрологических, геоморфологических и иных, со стороны уже выстроенного объекта. Исследования для строительства должны быть всесторонними, это значительно повлияет на составление плана строения.
Для чего применяются подобные изыскания?
Довольно часто подобные изыскания заказывают в больших городах, где возведение новоиспеченных зданий запланировано уже с ранее возведенными объектами. В качестве примера можно взять инженерно-геологические изыскания в Москве. Сооружение одного объекта в таком большом густо застроенном городе может кардинально изменить почвенные процессы на соседнем участке, на котором уже имеются эксплуатируемые здания. Такие геоморфологические процессы повлияют на целостность существующего объекта, и он может деформироваться.
Какие анализы проводятся?
- Отбираются и изучаются те материалы, которые имеются в архивах.
- Бурятся скважины.
- Берутся образцы подземных вод и почвы, в лаборатории определяют их физические, химические и механические свойства.
- Выявляют при помощи геофизического освидетельствования, неблагополучный участок, имеющиеся заглубленные коммуникации и иные предметы.
- Знакомятся с геологическими составляющими местности, выделенной под застройку.
- Изучается состав вод под землей, а также особенности самого грунта.
- Выявление процессов, которые могут быть опасными как для самой стройки, так и для эксплуатации возведенного объекта.