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Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий

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Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологические изыскания в отдельном районе позволяют обосновать необходимость будущего строительства, его целесообразность в условиях этого района, и сделать это еще до проектирования. Если есть в этом необходимость, дополнительно оценивается экономическая обоснованность строительства. Все вышеупомянутые исследования считаются обязательными и играют немаловажную роль в предварительной подготовке проекта.

Что определяется в ходе таких исследований?

Таких составляющих несколько. Это:

  1. Особенности местности.
  2. Гидрологический режим.
  3. Механический состав почвы.

Собрав все необходимые сведения, составляются характеристики застраиваемой местности: сейсмологическая и тектоническая. Затем прогнозируются возможные изменения в протекании основных процессов – гидрологических, геоморфологических и иных, со стороны уже выстроенного объекта. Исследования для строительства должны быть всесторонними, это значительно повлияет на составление плана строения.

Для чего применяются подобные изыскания?

Инженерно-геологические изыскания для строительстваопределяют прочность грунта в том месте, которое выбрано под строительство. Полученные сведения о физико-химических составляющих земли, а также данные о расположении подземных вод, помогают осуществить выбор типа фундамента. Такие исследования позволяют избежать инженерных ошибок при проектировании. А это, в свою очередь, в дальнейшем скажется на целостности всего построенного здания или сооружения.

Довольно часто подобные изыскания заказывают в больших городах, где возведение новоиспеченных зданий запланировано уже с ранее возведенными объектами. В качестве примера можно взять инженерно-геологические изыскания в Москве. Сооружение одного объекта в таком большом густо застроенном городе может кардинально изменить почвенные процессы на соседнем участке, на котором уже имеются эксплуатируемые здания. Такие геоморфологические процессы повлияют на целостность существующего объекта, и он может деформироваться.

Какие анализы проводятся?

  1. Отбираются и изучаются те материалы, которые имеются в архивах.
  2. Бурятся скважины.
  3. Берутся образцы подземных вод и почвы, в лаборатории определяют их физические, химические и механические свойства.
  4. Выявляют при помощи геофизического освидетельствования, неблагополучный участок, имеющиеся заглубленные коммуникации и иные предметы.
  5. Знакомятся с геологическими составляющими местности, выделенной под застройку.
  6. Изучается состав вод под землей, а также особенности самого грунта.
  7. Выявление процессов, которые могут быть опасными как для самой стройки, так и для эксплуатации возведенного объекта.