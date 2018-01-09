Самые лучшие натяжные потолки в Орле

Потолок в любом помещении является основой для создания интерьера. Именно благодаря ему создается ощущение пространства: большое, светлое, легкое, прозрачное или плотное, давящее, густое. Выбор натяжных потолков - дело серьезное и ответственное, поскольку украшать жилище им предстоит многие годы. "Мелодия Комфорта” поможет в подборе и установке натяжных потолков в Орле любой сложности: www.potolki-orel.ru.

Особенности натяжных потолков

Срок службы натяжных потолков зависит, прежде всего, от качества материала, из которого они изготовлены. Компания, которая не только продает натяжные потолки в Орле, но и устанавливает их, выполняет работы качественно и быстро. Репутация - прежде всего. 10 лет - это срок, который производители гарантируют своему продукту. Если владелец будет соблюдать правила ухода, потолки прослужат дополнительно более десятка лет.

Потолки из полихлорвиниловой пленки сохраняют высоту, опуская их минимально пространства. В то же время, их установка позволяет не затрачивать дополнительные материалы для идеально ровного потолка штукатуркой. Натяжное полотно, охлаждаясь после установки,становится идеально ровным.

Самые лучшие натяжные потолки в Орле устойчивы к воздействиям влаги. Если вода поступает с верхнего этажа через щели перекрытий, она соберется внутри, провиснет. Без помощи мастера не обойтись, но наша компания предоставляет услуги по обслуживанию натяжных потолков собственного производства. Мастер аккуратно устранит любые неполадки и вернет их к первоначальному состоянию.

Преимущества натяжных потолков

Натяжные потолки имеют ряд особенностей, благодаря чему их популярность возрастает с каждым годом:

Фактура полотна способна визуально увеличить высоту потолков. Тематическое оформление может быть реалистичным и естественным (звездное небо, облака);

Грамотно вписанный в интерьер натяжной потолок придаст помещению атмосферу респектабельности, некой роскоши.

Точечные светильники, вмонтированные в специальные крепежные отверстия, распределяют равномерно освещение, не оказывая слепящего навязчивого эффекта.

Не теряют внешнего вида на протяжении эксплуатации: не выцветают, не деформируются, не подвержены растрескиванию.

Безопасный материал. Не выделяются летучие вредные компоненты при повышенной температуре, создаваемой отопительными приборами, равно, как и при естественных условиях.

Современные натяжные потолки можно подобрать любой фактуры, имитирующей натуральные материалы, текстиль.