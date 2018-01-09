Для чего нужно принимать сквален

Сквален. Слышали ли вы подобное слово раньше? Это новое вещество, с ошеломительным эффектом используемые в современных косметических и других средствах, которые представляет интернет-магазин японской косметики Bitoki.Ru.

Если вы интересуетесь новинками в сфере красоты и здоровья, значит, вы действительно разбираетесь в косметике. Рассмотрим вопрос о том, для чего нужно принимать сквален и какой интернет магазин японской косметики его имеет в наличии.

Что такое акулий сквален

Он представляет собой вязкую жидкость, получение его стало возможным благодаря изучению учеными подводного мира.

Сквален был найден в печени самого большого водного хищника – акулы. Но так как печень акулы – довольно редкий ингредиент, который человек не всегда может получить, ученые ищут и другие способы получения данного вещества.

Его можно также добыть из:

рисовых отрубей;

зародышей пшеницы;

оливкового масла (правда, не того, которое предназначено для жарки, а специального масла холодного отжима);

амарантового масла (там находится около восьми процентов вещества).

Благодаря своим свойствам, сквален начали использовать в официальной медицине, в косметологии и при производстве продуктов питания. Магазин японской косметики предлагает данное вещество, которое вы можете принимать дома.

Последствия приема акульего сквалена

Если вы будете регулярно принимать акулий сквален, то уже через короткий промежуток времени почувствуете себя лучше. Этот углеводород активизирует защитные функции организма от разных повреждений.

Он нейтрализует негативное воздействие синглетного кислорода, что способствует замедлению процессов старения. Именно благодаря такому свойству субстанцию активно используют при изготовлении косметических средств.

Еще одно отличное качество сквалена – это насыщение кожи человека кислородом. Это способствует ее увлажнению и улучшению состояния слизистых оболочек. Кожа становится мягкой, гладкой, шелковистой и упругой.

Употребляя микроэлементы акулий печени, можно достичь эффекта разглаживания мелких морщинок, затормозить развитие патогенных микробов, а также восстановить свой запас полезных элементов в организме и повысить так называемый защитный барьер кожи по всему телу. Имея такую защиту, вы сможете предотвратить многие заболевания.

Принимая регулярно сквален, вам будет легко контролировать свой вес. Такое свойство объясняется тем, что вязкая жидкость снижает уровень холестерина в крови человека.

Если же у вас имеются проблемы с волосами и ногтями, можно также принимать «акулье мумие». Углеводород, имеющийся в нем, укрепит ваши ногти и волосы.

Как видим, у субстанции есть множество «плюсов». Если вы хотите испробовать их на себе с лечебной или профилактической целью, тогда вам стоит знать, что купить сквален в магазине японской косметики Bitoki.Ru можно быстро и без проблем по хорошей цене. Магазин предлагает также доставку по разным регионам России.