Раздражительность

Разные люди по-разному реагируют на различные раздражители, реакция зависит от многих условий, к примеру, от физиологических особенностей. Вот яркий пример: человек раздражителен к скрипу пенопласта или скрипу мела о доску, значит у него высокая чувствительность к звукам. Если говорить про психологические факторы, которые влияют на раздражительность человека, то сразу стоит изобразить достаточно яркий пример, нужно сказать про тех, кто раздражается, когда другие грызут ногти. Нервозность наблюдается и у молодых людей, которые готовятся к свадьбе. Те люди, которые становятся при этом раздражёнными, слишком ярко представляют себе грязь под ногтями и выделения в носу, что само по себе вызывает резкое отвращение и неприязнь. То же самое касается и тех, кто становится раздражительным из-за каких-то бытовых мелочей, которые для него являются важными.

Есть такие раздражители, которые раздражают практически всех. К этим раздражителям можно отнести храп, писк комара, капание воды из крана и другие не совсем приятные звуки и многое другое, что нарушает состояние покоя и равновесия.

Можно ещё сказать про то бешеное раздражение, которое обычно возникает во время стояния в очереди. Оно обычно охватывает почти каждого, стоящего в этой очереди. Стоит сказать, что у многих людей возникает раздражение из-за нарушения зоны комфорта человека при общения с людьми. Для всех людей эта зона разная, она измеряется у кого-то в метрах и сантиметрах. Но даже если у самого общительного человека эта зона нарушена он начитает беситься. Не стоит думать, что реакция такого рода – это психические отклонение, это состояние нормы, любой здоровый человек будет испытывать состояние дискомфорта и некоторую нервозность. Для того, чтобы сократить количество негативных эмоций, необходимо мыслить позитивно. Нельзя накручивать себя и заставлять себя всех ненавидеть.

Если же у человека вызывают раздражение отдельные звуки или же явления, то в этом нет ничего ненормального. Но если начинают раздражать все и вся, то это повод задуматься. Психологи авторитетно заявляют, что если раздражает весь мир, то причина раздражения в самом себе. Такие раздражение может быть симптомом постоянной усталости и депрессий.

Таким образом, чтобы не испытывать дискомфорт и не приносить неприятности другим людям, стоит просто сохранять хорошее расположение духа не зависимо от сложившейся ситуации. Ваше хорошее настроение – это залог психического и физического здоровья вашего и окружающих.