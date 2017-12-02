Как мы нашли квартиру в Санкт-Петербурге с помощью ТВИЛ

В нашей стране существует множество городов, куда необходимо съездить, чтобы увидеть прекрасные достопримечательности, познакомиться с людьми. Одним из таких городов является град на Неве — Санкт-Петербург. Описать словами нельзя всю величавость, торжественность его облика. В Северную Пальмиру ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, ведь здесь действительно есть что посмотреть.

Мы с моей женой познакомились в Санкт-Петербурге, который в те годы назывался Ленинградом. В этом году, когда мы решали, куда отправиться с детьми, вспомнили, что не были в Питере давно. Чтобы снять квартиру в Санкт-Петербурге сегодня можно использовать сервис ТВИЛ. Здесь рассматриваются различные туристические центры страны, в которых можно забронировать жильё. Никаких денег за посредничество платить не надо, владельцы предоставляют сведения о своих:

квартирах;

отелях;

гостиницах.

Оказалось, что процедура бронирования очень проста.

Как мы бронировали жильё

Любой человек, который собирается в Санкт-Петербург, знает, насколько центральная часть города красива. Лучше всего выбирать гостиницу, квартиру, расположенную рядом с центром. Это позволит не тратить время, чтобы добраться до городских достопримечательностей. Сервис ТВИЛ порадовал своей навигацией, более простого сайта подобного профиля я не видел. Чтобы найти подходящий вариант, надо указать время пребывания в городе, необходимое количество мест и предпочтительный тип жилья. Мы так и сделали, после чего на экране компьютера появилось несколько сотен предложений.

Проанализировав варианты, приняли решение остановиться в однокомнатной квартире на Коломенской улице, неподалёку от станции метро «Владимирская». Она располагается в пешей доступности от Невского проспекта. Мы посмотрели фотографии на странице квартиры, нам всё понравилось. Обратили внимание, что здесь тут есть необходимая бытовая и кухонная техника, полезная для отдыхающих. По цене и уровню сервиса нас это предложение устроило.

Время в Санкт-Петербурге

Отличная квартира! Спасибо за отношение и гостеприимство Виктории, которая создала хорошие условия. Все сведения на https://tvil.ru/city/sankt-peterburg/flats/ соответствуют действительности. Показали детям прекрасный город, съездили в Павловск, были в Петергофе, посетили цирк, Эрмитаж. Словом, набрались впечатлений на весь год!

Автор: Левченко Максим