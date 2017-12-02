Аренда виллы: особенности и секреты

Мы не жалеем средств, когда дело касается отдыха. Так уж сложился наш менталитет – если отдыхать, то только на максимум. Вот почему, выбирая временное жилье, мы стараемся найти лучшее в своей ценовой нише. Сегодня мы займемся тем, что будем искать варианты аренды элитного жилья на черноморском побережье Одессы.

Аренда виллы

Мы не хотим разбрасываться громкими словами, но все же скажем, что с недавних пор виллы можно арендовать на самый разный срок. Конечно, речь не идет о домах, площадью 600 квадратных метров с территорией в несколько гектар, ведь такая недвижимость находится в частном пользовании самых состоятельных людей Украины и точно не сдается в аренду. Однако, нескромный таунхаус площадью 200-300 квадратных метров, вы вполне себе сможете позволить.

Если же вам нужна долгосрочная аренда, Одесса предложит варианты попроще, причем не на самом берегу, а где-нибудь в спальном районе. Такой выбор будет правильным еще и потому, что жилье на долгий срок будет удалено от несмолкаемого шума ночной Одессы.

Где арендовать виллу?

Точный адрес мы конечно же не скажем, но дадим ссылку на апартаменты в Аркадии - arcvilla.com/cottedge/lyuks/ . Почему именно Аркадия? В Приморском районе этот субрайон стал настоящей жемчужиной, обрамленной в золото дрогой недвижимости. Здесь сосредоточены самые роскошные виллы и коттеджи. Но если вы хотите получить максимально элитное предложение за вменяемые деньги, рекомендуем обратить внимание на таунхаусы – коттеджные комплексы, имеющие общие несущие стены.

Преимущества таунхаусов заключаются в приемлемой стоимости при максимальном уровне комфорта. Судите сами, за 200 у.е. в сутки вы получаете:

200 квадратных метров жилой площади с террасой, собственным гаражом и охраняемой территорией; 3 санузла, 4 спальные комнаты, кухню-студию, ресторанное питание и возможность заказать еду в коттедж; дизайнерский ремонт, дорогостоящую мебель и сантехнику от самых известных мировых брендов. защиту от внезапного отключения электроэнергии. Во многих элитных коттеджных поселках используется система резервного электропитания.

Бронирование премиальных апартаментов, на сайтах вроде arcvilla.com, осуществляется только при условии внесения предоплаты. Это нормальная практика для подобного сегмента, так как простой жилья в пик сезона чреват для владельца серьезными финансовыми убытками. Если вы уже готовы найти свой коттедж, начните с сортировку на сайте. Процесс подбора осуществляется в автоматическом режиме, исходя из заданного временного промежутка.