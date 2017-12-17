Часы Леброна Джеймса

Леброн Джеймс - человек с ростом более двух метров, который порхает в зале словно пчела, однако не жалит своих оппонентов, а унижает своей гениальностью и превосходством. Еще в школьные годы спортсмен прыгнул в Национальную Баскетбольную Ассоциацию. Сегодня профессионально зарабатывает благодаря баскетболу, а вкладывает средства в развитие британского футбола. Он легенда НБА, которая не собирается останавливаться на достигнутом. Леброн Джеймс - это звезда, которая по-настоящему красиво делает свою работу и отдает предпочтение не менее красивым работам бренда часов Audemars Piguet.Выдающиеся успехи сделали из спортсмена звезду за короткий промежуток времени, за каждым его шагом внимательно следят не только фанаты, но и журналисты. Давно известный факт, что Джеймс большой почитатель часов и его фаворитом является бренд часов Audemars Piguet. Легендарный баскетболист настолько был впечатлен качеством и стилем продукции, что решил стать лицом бренда.Джеймс Леброн - лицо брендаШвейцарский часовой бренд принял решение поставить на роль посланника марки баскетболиста в 2011 году. Стоит отметить, что и до этого времени часовщики дружили со спортсменом, но спустя четыре года, все же решили вывести их взаимоотношения на новый уровень.С тех пор Леброн носит исключительно часы марки Audemars Piguet, принимает активное участие во всех акциях и рекламах бренда. После того как их взаимоотношения вышли на официальный уровень, на территории США интерес в спортивных кругах к часам существенно вырос.

Для рядового россиянина приобрести часы этой марки не так просто, они стоят просто космических денег. Однако к настоящему произведению часового исскуства можно прикоснуться при помощи копий Audemars Piguet Royal Oak. При условии, что реплика высшего качества, оттличить их от оригинала сможет только часовщик, тем самым можно получить отличные часы за вполне реальные деньги

Подарок Audemars Piguet для Леброна

Леброну приходилась по нраву коллекция Royal Oak Offshore, однако компания решила порадовать своего товарища и выпустили часы в его честь. В 2013 году вниманию общественности были представлены часы Royal Oak Offshore LeBron James. Коллекция состояла всего из 600 экземпляров. Дизайн модели очень необычен, поскольку в ней контрастирует золото с серебром.