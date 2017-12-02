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Укринтех - профессиональные лабораторные исследования
Испытания материалов бесспорно является необходимым и значимым механизмом в любой отрасли промышленности. Понимая важность данного вопроса, компания УКРИНТЕХ вкладывает ресурсы в развитие Центра независимых исследований (ЦНИ), который проводит исследования различных материалов для определения их качеств, механических и эксплуатационных характеристик, что позволяет определить основные причины потери прочности и пригодность материала для дальнейшего использования. Основные методы испытания металлов - механические испытания, химический, спектральный, металлографический и рентгеноструктурный анализы, дефектоскопия, а также испытания на обрабатываемость резанием, коррозионные испытания и др. Проведение испытаний дают возможность получить представление о природе металлов, их строении, составе и свойствах, а также определить качество материалов, заготовок и готовых изделий.
Центр независимых исследований (ЦНИ) использует стандартные методики проведения механических испытаний материалов, конструкций и их элементов в различных условиях температурно-силовой нагрузки, а также влияния других факторов. Комплексные механические испытания позволяют осуществить диагностику, обследование конструкций на этапах производства, монтажа, ремонта, реконструкции и в процессе эксплуатации и так далее.
Механические испытания материалов и изделийДанные, полученные при испытании, используются для расчета прочности, прогноза ресурса, сроков безопасной эксплуатации и других расчетов. Оборудование, используемое при проведении механических испытаний:
- Испытательные (разрывные) сервоприводные и гидроприводные машины
- Стационарные и портативные твердомеры по всем основным методам измерения
- Ударные копры
- Широкий ассортимент дополнительного оборудования: экстензометры, термокамеры, специализированные захваты
- Металлографические исследования образцов металлов и сплавов
- Пробоотбор
- Пробоподготовку
- Собственно, металлографический анализ
- Статистическую обработку результатов анализа
Оборудование, используемое при проведении металлографических исследований:
- Отрезные станки
- Прессы для запрессовки образцов
- Шлифовально-полировальные станки
- Металлографические микроскопы
Неразрушающий контроль качества изделий и материаловНаиболее широким применением пользуются физические методы и средства неразрушающего контроля, которые позволяют определять качество материалов без нарушения ее целостности и пригодности к использованию по назначению.
Любые дефекты в материале вызывают изменению физических характеристик металлов и сплавов — плотности, магнитной проницаемости, электропроводности, упругих свойств и других. Методы определения данных характеристик основаны на использовании проникающих излучений рентгеновских и гамма-лучей, ультразвуковых и звуковых колебаний, магнитных и электромагнитных полей, оптических спектров, явлений капиллярности и т. д.
В нормативных документах регламентированы методы неразрушающего контроля:
- акустический,
- магнитный,
- оптический,
- проникающими веществами,
- радиационный,
- радиоволновый,
- тепловой,
- электрический и электромагнитный.
Согласно статистике, каждый год в развитых странах по вине недостаточного качества выпускаемой продукции «теряется» 10% национального дохода. В нашей стране показатель потерь от использования некачественного сырья и материалов значительно выше. Поэтому, на сегодняшний день, контроль соответствия сырья требованиям нормативных документов при входном контроле и выпуске готовой продукции является важнейшим вопросом во всех отраслях промышленности и оказывает значительное влияние на развитие экономики как структурных предприятий, так и страны в целом.
Ознакомиться с продукцией либо заказать лабораторные исследования вы можете на официальном сайте УКРИНТЕХ, http://ukrintech.com.ua/