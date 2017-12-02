Укринтех - профессиональные лабораторные исследования

Испытания материалов бесспорно является необходимым и значимым механизмом в любой отрасли промышленности. Понимая важность данного вопроса, компания УКРИНТЕХ вкладывает ресурсы в развитие Центра независимых исследований (ЦНИ), который проводит исследования различных материалов для определения их качеств, механических и эксплуатационных характеристик, что позволяет определить основные причины потери прочности и пригодность материала для дальнейшего использования. Основные методы испытания металлов - механические испытания, химический, спектральный, металлографический и рентгеноструктурный анализы, дефектоскопия, а также испытания на обрабатываемость резанием, коррозионные испытания и др. Проведение испытаний дают возможность получить представление о природе металлов, их строении, составе и свойствах, а также определить качество материалов, заготовок и готовых изделий.



Центр независимых исследований (ЦНИ) использует стандартные методики проведения механических испытаний материалов, конструкций и их элементов в различных условиях температурно-силовой нагрузки, а также влияния других факторов. Комплексные механические испытания позволяют осуществить диагностику, обследование конструкций на этапах производства, монтажа, ремонта, реконструкции и в процессе эксплуатации и так далее.



Механические испытания материалов и изделий

Испытательные (разрывные) сервоприводные и гидроприводные машины

Стационарные и портативные твердомеры по всем основным методам измерения

Ударные копры

Широкий ассортимент дополнительного оборудования: экстензометры, термокамеры, специализированные захваты

Металлографические исследования образцов металлов и сплавов

Пробоотбор

Пробоподготовку

Собственно, металлографический анализ

Статистическую обработку результатов анализа

Отрезные станки Прессы для запрессовки образцов Шлифовально-полировальные станки Металлографические микроскопы

Неразрушающий контроль качества изделий и материалов

акустический,

магнитный,

оптический,

проникающими веществами,

радиационный,

радиоволновый,

тепловой,

электрический и электромагнитный.