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Укринтех - профессиональные лабораторные исследования

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Укринтех - профессиональные лабораторные исследования

 

 

Испытания материалов бесспорно является необходимым и значимым механизмом в любой отрасли промышленности. Понимая важность данного вопроса, компания УКРИНТЕХ вкладывает ресурсы в развитие Центра независимых исследований (ЦНИ), который проводит исследования различных материалов для определения их качеств, механических и эксплуатационных характеристик, что позволяет определить основные причины потери прочности и пригодность материала для дальнейшего использования. Основные методы испытания металлов - механические испытания, химический, спектральный, металлографический и рентгеноструктурный анализы, дефектоскопия, а также испытания на обрабатываемость резанием, коррозионные испытания и др. Проведение испытаний дают возможность получить представление о природе металлов, их строении, составе и свойствах, а также определить качество материалов, заготовок и готовых изделий.

Центр независимых исследований (ЦНИ) использует стандартные методики проведения механических испытаний материалов, конструкций и их элементов в различных условиях температурно-силовой нагрузки, а также влияния других факторов. Комплексные механические испытания позволяют осуществить диагностику, обследование конструкций на этапах производства, монтажа, ремонта, реконструкции и в процессе эксплуатации и так далее.

Механические испытания материалов и изделий

Данные, полученные при испытании, используются для расчета прочности, прогноза ресурса, сроков безопасной эксплуатации и других расчетов. Оборудование, используемое при проведении механических испытаний:
  • Испытательные (разрывные) сервоприводные и гидроприводные машины
  • Стационарные и портативные твердомеры по всем основным методам измерения
  • Ударные копры
  • Широкий ассортимент дополнительного оборудования: экстензометры, термокамеры, специализированные захваты
  • Металлографические исследования образцов металлов и сплавов
Металлографические исследования позволяют изучить макроструктуру и микроструктуру металлов, исследовать закономерности образования структуры и зависимостей влияния структуры на механические, электрические и другие свойства металла или сплава. Проведение данного исследования включает в себя:
  • Пробоотбор
  • Пробоподготовку
  • Собственно, металлографический анализ
  • Статистическую обработку результатов анализа
Комплекс пробоподготовки для оптических исследований включает резку образца, запрессовку, шлифовку, полировку, травление и проведение процедуры анализа с помощью микроскопии.
Оборудование, используемое при проведении металлографических исследований:
  1. Отрезные станки
  2. Прессы для запрессовки образцов
  3. Шлифовально-полировальные станки
  4. Металлографические микроскопы
Программное обеспечение для обработки и анализа металлографических изображений

Неразрушающий контроль качества изделий и материалов

Наиболее широким применением пользуются физические методы и средства неразрушающего контроля, которые позволяют определять качество материалов без нарушения ее целостности и пригодности к использованию по назначению.
Любые дефекты в материале вызывают изменению физических характеристик металлов и сплавов — плотности, магнитной проницаемости, электропроводности, упругих свойств и других. Методы определения данных характеристик основаны на использовании проникающих излучений рентгеновских и гамма-лучей, ультразвуковых и звуковых колебаний, магнитных и электромагнитных полей, оптических спектров, явлений капиллярности и т. д.
В нормативных документах регламентированы методы неразрушающего контроля:
  • акустический,
  • магнитный,
  • оптический,
  • проникающими веществами,
  • радиационный,
  • радиоволновый,
  • тепловой,
  • электрический и электромагнитный.
Все вышеуказанные методы четко регламентируются международными и государственными стандартами Украины. Специалисты, которые проводят испытания аттестованы и имеют соответствующий уровень подготовки.
Согласно статистике, каждый год в развитых странах по вине недостаточного качества выпускаемой продукции «теряется» 10% национального дохода. В нашей стране показатель потерь от использования некачественного сырья и материалов значительно выше. Поэтому, на сегодняшний день, контроль соответствия сырья требованиям нормативных документов при входном контроле и выпуске готовой продукции является важнейшим вопросом во всех отраслях промышленности и оказывает значительное влияние на развитие экономики как структурных предприятий, так и страны в целом.
Ознакомиться с продукцией либо заказать лабораторные исследования вы можете на официальном сайте УКРИНТЕХ, http://ukrintech.com.ua/