Как снять виллу на Пхукете у моря

Пхукет представляет собой один из крупнейших островов в Тайланде, пользующийся огромным спросом у туристов со всего мира, за счет прекрасных пляжей, которые покрыты белым песком. Многие заказывают в Пхукете виллу прямо у моря, ниже подробнее рассмотрим, как это сделать.

С помощью интернета

Можно найти и заказать дом посредством всемирной паутины, прямо из России, благо сайтов, которые позволяют это сделать множество. Однако у такого способа есть свои минусы, во-первых, такие дома предоставляются по более дорогой стоимости, а во-вторых, есть вероятность, что по прибытию вы обнаружите, что такого дома даже не существует.

Есть риэлторские фирмы, имеющие хорошую репутацию, но в основном они занимаются недвижимостью по низким ценам. Поэтому, при необходимости снять виллу от пяти тысячи долларов в месяц и выше, потребуется осуществлять ее поиск своими силами.

Здесь очень важно выбрать надежного и проверенного риэлтора, поскольку переводить деньги придется еще за месяц до аренды. При этом договоры с вами никто заключать не будет, до приезда, что конечно весьма рискованно.

Искать на месте

Если вам не нужно срочно снять виллу на Пхукете у моря, то оптимально заниматься ее поиском, приехав в Пхукет. Можно забронировать номер в гостинице на три-четыре дня и спокойно ездить по округе, ища дома с табличкой «House for Rent», либо сразу обратиться в агенство ILLUMO event http://illumo-event.com/phuketvillas.

Такие дома довольно быстро разбирают, поскольку их легко обнаружить туристу. Так что разъезжайте по разным улицам и даже по небольшим поселкам, и задавайте вопрос – сдает ли здесь кто-нибудь жилье. Таким образом, вы довольно быстро найдете наиболее предпочтительный вариант.

Некоторые рекомендации

Снимая виллу в Пхукете, придерживайтесь следующих советов:

В контракте должны указываться цены и все предоставляемые услуги, дабы у вас имелся документ, хотя бы что-нибудь удостоверяющий;

Прежде чем въехать, уточните, что именно включается в арендную стоимость (коммунальные услуги, интернет) и сколько стоит 1 кВт электричества и 1 кубометр воды, в случае если в плату данные услуги не включены;

Перед тем как въехать, также не забудьте записать цифры, указанные на электрическом счетчике (либо снимите на камеру или мобильный), чтобы была возможность самостоятельно посчитать, какое количество киловатт израсходовано за месяц. В противном случае вам могут выставить огромный счет, не соответствующий действительности;

Узнайте о наличии интернета, если заявляют, что подключат на днях, верить этому не стоит;

Неважно кто хозяин виллы или риэлтор – местный или европеец. Задайте ему все интересующие вас вопросы, но если он не дает четких и ясных ответов или уходит от вопросов, то не стоит брать жилье в аренду;

Если желаете снять виллу подешевле, то делайте это только после того, как сезон закончится. В Пхукете стоимость на аренду вилл наиболее низкая с апреля по октябрь. В сезон цена на дом начинается с десяти тысяч долларов за месяц, хотя здесь все зависит от убранства дома и того на какое время вы рассчитывайте его снимать.

Естественно, никто не даст вам сто процентной гарантии, но если учитывать все вышеперечисленные моменты, шансы на успех найти достойную виллу увеличатся.