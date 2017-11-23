Как мы отдохнули в отеле Витязево с помощью ТВИЛ

В Краснодарский край сегодня приезжают в большом количестве люди, которые мечтают о качественном отдыхе. Современный уровень сервиса особо не отличается от того, что мы видим в других странах. Несмотря на то, что мы всей семьёй часто бываем в Европе, но для нас самые лучшие курорты — те, которые находятся в нашей стране.

Мы всегда тщательно подходим к организации путешествия, внимательный подход ко всем вопросам для нас имеет большое значение. Стараемся узнать больше о городах, куда направляемся, получаем полезную информацию для путешественников. Разумеется, всегда бронируем жильё сразу, когда приобретём авиабилеты на курорт. Родственники посоветовали нам посещение Витязево, который располагается в Краснодарском крае. Для бронирования жилья мы использовали интернет-сервис ТВИЛ. Здесь можно увидеть различные отели Витязево, как и других курортных местечек края.

Процедура бронирования

Сегодня в Интернете есть различные ресурсы, которые оказывают услуги курортникам. Вы можете самостоятельно, не переплачивая денег посредникам, заказать жильё в том городе, куда направляетесь. Получив билеты, мы начали изучать данный портал. Он является:

информативным;



актуальным;



красочным.

На каждой странице отеля есть множество ярких фото. Каждый пользователь без особого опыта может разобраться с навигацией на этом сайте. Для поиска жилья надо указать время пребывания на курорте, количество мест.

Примерно час мы потратили на анализ предложений, выданных сайтом, после чего решили остановиться в гостевом доме на 12 номеров, который располагается в Благовещенском переулке. Между домом и морским побережьем шестьсот метров. На фотографиях увидели уютный дворик, заполненный зелёными насаждениями. Понравился интерьер номеров, всё показалось продуманным, комфортным. Нас заинтересовал семейный двухкомнатный номер с балконом. Используя систему на портале, забронировали его в течение получаса.

Отдых на море

Хотим сказать спасибо сервису tvil.ru, который предоставляет на http://tvil.ru/city/vityazevo/hotels/ абсолютно точную, проверенную информацию. Мы провели три недели в удивительном месте. Спасибо хозяевам отеля за отношение, гостеприимство! В номере регулярно делалась уборка, техника работала без поломок. До моря недалеко, всё отлично!

Автор: Левченко Максим