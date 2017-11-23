Где выгодней купить дом на Кипре?

Для того чтобы найти ответ на вопрос: где выгодней купить дом на Кипре, стоит четко определится с типом недвижимости, целью ее приобретения и размером. К тому же, важно учитывать, как долго вы планируете проживать в собственной недвижимости на территории непризнанного государства.

Привлекательность идеи купить дом на Северном Кипре довольно многогранна. С одной стороны это возможность получить европейское гражданство, сопровождающиеся всеми льготами и ценами на перелеты, услуги, отдых внутри ЕС. К тому же, однажды получив гражданство Кипра, все наследники прямой линии (дети и их дети – внуки) получают гражданство по наследству, резидентом какой бы страны они не были.

В зависимости от расположения апартаментов или частной недвижимости, наличию инфраструктуры и отдаленности от моря формируется спрос на недвижимость потенциальных правообладателей или туристов, ее цена. Также важно понимать, что Кипр является замкнутым в оковах средиземноморья, поэтому далеко не все россияне готовы отказаться от безграничных возможностей передвижения по материку и переехать жить в прямоугольник 250*180 км. Ценовая политика на основные предметы обихода достаточно велика, так как все товары поставляются на остров морем или воздухом. Из местных продуктов питания можно дешево приобрести рыбу или мясо, фрукты или овощи, масла.

Популярные города на Северном Кипре

Возвращаясь к вопросу, где выгодней купить дом на Северном Кипре, стоит решить для себя и определить тип жилья. Если дом нужен исключительно с целью ведения бизнеса, то купить его можно в центрально части острова в городе, в котором нет выхода к морю – Никосии. Достаточно развитая инфраструктура и туризм в городах: Пафос или Лимассол, Ларнака или Кирения. Не менее привлекателен для туристов полуостров Карпас, на котором расположена гордость северного Кипра — Золотой пляж.





Если в наличии имеется собственное авто и нет маленьких детей, которым не нужны сад и школы, можно искать вторичное или первичное жилье для приобретения с расположением в паре-тройке километров от основного развитого, современного города. Ценовая разница с расположением потенциального дома, виллы в непосредственной близости от города или центрального рынка, магазина, где повышает стоимость квартиры практически в 2 раза. В таком случае выгоднее купить дом на Кипре в 5-ти минутах езды, но из с стоимостью, как минимум, в два раза уменьшенной.