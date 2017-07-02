Эффективная диета для достижения плоского живота: существует ли она?

Откуда берутся жировые отложения в районе живота?

Плоский живот - это мечта многих людей. Какой же самый эффективный метод стоит выбрать для достижения подобной целей? Действительно ли существуют диеты, помогающие убрать жир с этой части тела? Все эти вопросы требуют актуальных ответов.

Если кто-то думает, что причина сокрыта в жирах из вашего рациона, то он весьма ошибается. Самыми большими виновниками появления подобных отложений выступают углеводы. Жировая ткань откладывается на животе тогда, когда вы употребляете продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относятся сладости, некоторые фрукты, мучные изделия и определенные виды овощей.



Диета, помогающая достичь эффекта «плоского живота», должна снизить количество продуктов с высоким гликемическим индексом в вашем рационе. Идеальными примерами подобного подхода выступают диеты Монтиньяка и South Beach. Потом можно еще упомянуть диету Квасневского и Дюкана. В этих двух последних необходимо полностью исключить углеводы, заменяя их жирами или белками.



Не менее эффективной является редукционная диета, в которой вы можете увеличить количество кусочков хлеба, исключая простые углеводы. Есть много продуктов, которые способствуют ожирению, особенно в области живота. И худшим из них является пиво. Не только в калориях. Пиво, конечно, отличается высоким гликемическим индексом, но, вдобавок, после его употребления вы очень быстро ощущаете чувство голода, что приводит к перееданию и появлению характерной выпуклости на животе.



Исключение пива из рациона должно стать вашим первым шагом, если хочется сбросить лишние килограммы. В диете, способствующей уменьшению окружности тела в районе живота, должно быть достаточное количество ненасыщенных кислот (омега-3 и омега-6), которые благотворно влияют на процесс снижения массы тела.

Еще одним эффективным способом снизить поступление лишних каллорий в организм, является подавление чувства голода с помощью растительных препаратов для похудения. Мы конечно же не можем порекомендовать самое лучшее средство для похудения, но ознакомиться с ассортиментом таких препаратов вы можете по ссылке, магазин осуществляет доставку по всей России без предоплат.

Как избежать брожения пищи в желудке?

Проблемы с выступающим животом касаются также и тех, кто часто страдает от вздутий, которые возникают в результате наличия в рационе тяжело перевариваемых продуктов. Дополнение к ним - употребление молока при непереносимости лактозы, а еще – подсластителей (сорбит и ксилит) или белого хлеба – все это может быть причиной подобных проблем в желудке. Рекомендуется проверить реакцию вашего организма на подобные компоненты диеты и выяснить, что именно вызывает такой эффект. А затем просто исключить все это из рациона.



В свою очередь, положительное влияние на достижение эффекта «плоского живота» может оказывать прием пробиотиков. Они содержатся в ферментированных и соленых продуктах. В частности, это йогурт, кефир, соленые огурцы и квашеная капуста.

Чем опасно абдоминальное ожирение?

Избыточные жировые отложения на животе опасны тем, что являются фактором, влияющим на появление таких заболеваний как диабет, атеросклероз и высокий уровень холестерина. Подобные проблемы входят в перечень основных причин смертности трудоспособного населения. Именно поэтому рекомендуется все время контролировать свою массу тела, не позволяя образовываться нежелательным отложениям, провоцирующим появление серьезных заболеваний.