Поездка в Израиль

Гражданам нашей страны не нужна виза в Израиль, независимо от целей поездки. А ведь в эту страну могут приезжать для того, чтобы посетить местные достопримечательности, посетить своих близких, подлечиться, на операции, для краткосрочных командировок.Однако, время пребывания не может превышать девяносто дней.

Для посещения данной страны, надо будет предъявить документы, к которым относятся следующие:

Паспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда в Израиль;

Авиабилеты ( в любой форме), с фиксированной датой вылета;

Полис медицинского страхования на предоставление услуг в Израиле на время пребывания;

Подтверждение бронирования номера в отеле (достаточно будет распечаток с сайтов международных систем бронирования) либо ваучеров туристических агентств (если посещение Израиля связано именно с туризмом);

Если приезжие желают навестить здесь близких людей или компаний Израиля - то нужно предоставить приглашение (оригинал, факс или распечатка письма, отправленного на э-мейл). Приглашение должно содержать паспортные данные приглашающего и приглашенного, цель и условия поездки, адрес, по которому будет жить приглашенный.

Если же приезжают сюда в медицинских целях, то надо предъявить письмо от клинического учреждения (оригинал, факс или печать с электронной почты).

В некоторых случаях иммиграционная служба может узнать о наличии денег на всё время пребывания. В таком случае достаточно указать доступную сумму денег или показать банковскую карту.

Для детей, приезжающих в Израиль вместе с одним родителем, требуется нотариально заверенная доверенность от другого родителя, оставшегося на родине. Эта доверенность должна быть заверена печатью апостиля, копия первой страницы паспорта родителя и оригинал свидетельства о рождении. Если малыш приезжает в Израиль с людьми, не являющихся его родителями, то ему потребуется доверенность от отца и матери и те же самые документы, как было написано ранее.

При посещении Израиля с выезда из страны функционирует электронная система контроля: в настоящее время паспорт любого, кто пересекает границу (независимо от того, является ли он приезжим или гражданином этой же страны), не ставят штампов (кроме границы в Эйлате, где на выезде ставит ). Вместо этого выдается билет для пересечения границы (синий у входа, розовый на выходе).