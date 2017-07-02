Цемент оптом в Алматы

Перед покупкой цемента для выполнения ремонтно-отделочных и строительных работ, необходимо обратить внимание на завод или компанию-производителя. Дело в том, что этот стройматериал различается в зависимости от бренда.

Также стоит постараться приобрести наиболее подходящую марку цемента. Здесь следует руководствоваться требованиями к строительству, типом конструкций и структур, которые будут возведены.

Расценка варьируется в зависимости от прочности, которой отличается закаленный исходный материал. Этот индикатор является обязательным в обозначении маркировки.

Стоимость цемента, как и остальных стройматериалов, зависят от сезона. Например, в теплое время года цена возрастает, поскольку отдельные разработчики планируют строить именно в это время. Купить цемент оптом недорого в Казахстане можно в компании «Nurtau group».

Наиболее распространенным видом аферы в таком случае является банальное просыпание и добавление цемента более низкого сорта и, соответственно, низкого качества.

Некоторые мошенники добавляют к своей продукции золу или минеральный порошок, которые визуально на него похожи.

Как следствие, на строительной площадке во время работы будет немало проблем, начиная с трещин и заканчивая разрушением всей постройки.

Обычно стоимость цемента рассчитывается в мешках по 50 килограмм. Это оптимальный вес для погрузки и разгрузки стройматериала. Каждый производственный завод предлагает свои транспортные услуги, наиболее распространенными из которых являются следующие:

- Доставка непосредственно с завода. Транспорт с материалом немедленно отправится на строительную площадку. В таком случае стоимость мешка будет значительно ниже, поскольку стоимость транспортировки уменьшается. Этот больше подходит для приобретения большой партии товаров.

- Доставка мешков со склада на строительную площадку. Стоимость автотранспортных услуг будет зависеть от расстояния конечной точки доставки и количества мешков.

В дополнение к бренду минимальная информация о продукте, его технических характеристиках и качестве должна быть указана на мешке с цементом.