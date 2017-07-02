Недвижимость в Тель-Авиве

Город Тель-Авив является ядром израильской деловой и культурной деятельности. Здесь находится огромное количество центральных офисов местных и иностранных компаний, банков, посольств, заведений общественного питания, торговых центров. Жизнь в Тель-Авиве не прекращается ни минуты, в любое время суток. На фоне самой высокой деловой активности Тель-Авива здесь кипит культурная жизнь, и индустрия развлечений очень развита. По всей береговой полосе есть прекрасные пляжи и не менее прекрасные и комфортабельные отели, которые никогда не пустуют. В 15 километрах от этого города расположен «город миллионеров» - великолепная Герцлия, где желающие могут приобрести роскошные апартаменты, виллы, коттеджи.

Купить недвижимость в Тель-Авиве - это решение делают дальновидные, успешные граждане. Несомненно, инвестирование в недвижимость в Израиле является выгодной перспективной транзакцией. Это принесет значительные дивиденды в будущем из-за того, что цены на землю и объекты недвижимости на нем постоянно растут. А это означает, что будет выгодно их продать в дальнейшем.

В дополнение к постоянному росту стоимости на недвижимость в Тель-Авиве особую роль в привлечении транзакций с недвижимостью играет продолжающееся укрепление национальной валюты - шекеля по отношению к иностранным валютам - доллару, евро. Это указывает на то, что недвижимость в Тель-Авиве будут пользоваться немалым спросом. И поэтому цены на них не снизятся в ближайшие десятилетия.

Юридическая сторона приобретения недвижимости в Тель-Авиве примечательна тем, что такие операции в этой гостеприимной стране могут осуществляться даже иностранными гражданами. Нет необходимости быть гражданином этого государства для покупки или продажи недвижимости в Тель-Авиве. Есть только несколько небольших городов, жители которых сами принимают решение о возможности покупки иностранцами недвижимости на своей земле. В остальной части страны нет ограничений на покупку апартаментов, для всех, без каких-либо исключений.