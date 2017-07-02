Экскурсии в Абхазии

Расположившись вдоль побережья Черного моря, Абхазия, словно демонстрирует свое огромное богатство моря: великолепные горы, покрытые густой зеленой растительностью, замки и крепости времен средневековья, уникальные памятники истории и архитектуры. В каждом городе этой страны можно повсюду прогуляться по невероятно красивым паркам, площадям и садам. А любители культурного времяпрепровождения заграницей, могут посетить музеи. И очень нежелательно возвращаться из Абхазии домой, не знакомясь с культурой и историей этого замечательного Кавказского региона.

Абхазия - довольно маленькая страна, но несмотря на это, чтобы посетить все ее достопримечательности, даже одного месяца не будет достаточно. Посещение каждого замка, музея или даже природных достопримечательностей - пещеры - это самостоятельная небольшая поездка. Поэтому, отправляясь в эту страну, обязательно надо спланировать свое свободное время, чтобы не потерять голову от множества необычных мест.

И обязательно экскурсии в Абхазии должны включать в себя посещение Обезьяньего питомника.

В столице, городе Сухум, самыми актуальными местами для туристов являются набережные Диоскуров и Махаджиров, а Театральная площадь, с её роскошными фонтанами, великолепными пальмами и эвкалиптами, особенно популярна. Площадь была именована в честь Абхазского государственного драматического театра На сцене этого театра исполняется классическая и современная драматургия и пьесы для детей. Стоит отметить, что все презентации поставляются с радио-переводом на русский язык.

Поклонники древних исторических зданий обязательно должны посетить предка города - Сухумскую крепость, сооруженную римлянами. На сегодняшний день от крепости можно увидеть только руины, но они придают городу определенный шарм и тайну, потому что они являются главными свидетелями древней истории этой столицы.

Кроме того, надо обязательно посетить Абхазский государственный музей, известный своей многообразной экспозицией. Здесь можно будет ознакомиться с историей и экономикой региона с более интересной стороны.