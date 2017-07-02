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21-летняя гражданка Австралии Даниэль Ди Фьоре переехал в Лондон и решил взять с собой двух своих любимых попугаев.

По данным лондонского издания, девушка потратила более тысячи с половиной долларов на оформление необходимых документов на рейс и две с половиной тысячи долларов на билеты Qantas. Однако сразу после того, как самолет приземлился в лондонском аэропорту Хитроу, умер один из её попугайчиков, по кличке Какота. А другому, к счастью, удалось выжить.

Девушка утверждает, что ее любимая птичка умерла от полученной гипотермии во время полета. Даниэль Ди Фьоре попросила авиакомпанию Qantas провести официальную экспертизу, но получила отказ от них. А затем эта гражданка Австралии начала действие по сбору денежных средств в социальной сети, чтобы нанять адвоката и наказать авиакомпанию за смерть любимого попугая в суде.

В том же самом полете также была собака, которая после посадки дрожала от холода. Температура в её клетке составляла всего восемь градусов.

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