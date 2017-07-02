Наушники Монстер Битс

Все товары, выпускаемые под брендом Beets, имеют оригинальный дизайн, который сочетает в себе современные и классические мотивы. Кроме того, данный бренд применяет материалы самого высокого качества - в том числе поликарбонат, алюминий и магниевые сплавы, углерод.

Наушники предварительно откалиброваны, что гарантирует точное воспроизведение всех частот, слышимых ухом человека, от басового барабана до наивысших нот. Корпус имеет специальное устройство, которое не допускает резонанса даже при выборе максимального уровня громкости.

Поскольку компания является частью корпорации Apple, все ее товары вполне совместимы с мобильными устройствами американского производителя. Но не гарантируется правильная работа всех функций при подключении наушников к устройствам других марок.

Для «студийной» серии наушников BEATS предлагается активная система шумоподавления. Ее дополнительный микрофон анализирует среду и передает информацию цифровому процессору. В свою очередь, он исправляет применяемый к нему сигнал, добавляя к нему звуки в противофазном шуме. Благодаря данному критерию можно добиться только чистейшего звучания аудиозаписей даже в неблагоприятных условиях.

Наушники Монстер - это, прежде всего, совершенно уникальное качество звука, такое же чистое и совершенное, как в студии звукозаписи. Независимо от того, насколько сильно добавляете к динамике громкости, звук останется прежним: кристально чистые, глубокие и мощные басы, четкие ритмы. Второе, что мини-гарнитуры Монстер выгодно отличаются от других - это идеальная подгонка к голове и приятное чувство комфорта. Когда носят наушники dr dre, невозможно услышать что-то, что происходит вокруг, благодаря отличной шумоизоляции. Кроме того, даже после нескольких часов пребывания в этих наушниках, не будет никакого дискомфорта.

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