Доски для САП бординга

Выбирая свой первый сап-борд, вероятно, можно столкнуться со сложностями выбора. В конце концов, такое широкое многообразие досок для сап-бординга обязательно заводит в заблуждение тех, кто еще не начал их понимать и не знает, чего они хотят.

Многие потенциальные покупатели задаются вопросом - надувной или жесткий сап? Для кого-то это будет казаться самым простым выбором, но для кого-то это очень сложно решить. Однако, нужно отбросить все сомнения и помнить, что современные технологии не стоят на месте, а надувные доски все ближе к твердости жестких плат. Более того, их гораздо удобнее транспортировать и хранить, особенно если владельцы живут в малогабаритной квартире.

Но стоит отметить, что жесткие доски для САП-бординга сохраняют равновесие лучше. Но все-таки это могут заметить только те, кто пробовал много разных изделий. Если нужен атрибут для коротких поездок и просто веселого времяпрепровождения, лучшим вариантом является надувная доска для САП-бординга.

И нужно понимать, что размер доски не зависит напрямую от размеров пользователя. Важно учесть, что они хотят сделать на воде, и выбрать подходящую модель. Однако, если пользователь весит более ста килограммов, то небольшая восьми-футовая доска для серфинга маловероятно, ему подойдет.

Чем меньше сап-борд, тем менее устойчивой она является. Рекомендуется в первый раз выбрать доску для сап-бординга 10'-10'6 ". С её помощью будет лучше всего освоить новый вид водных видов спорта и понять, чего именно от него хотят получить: большие волны, приключения или высокие скорости.

Материал играет важную роль в определении стоимости сап-борда. Самыми дорогими являются, безусловно, самые прочные и в то же время легкие. Обратить внимание на вес платы все равно нужно, только если приходится постоянно перетаскивать ее на пляж и обратно в руки. Если же планируется постоянно передвигаться на автомобиле, это не очень важно, насколько весит атрибут.

Стоит отметить, что купить комплект с веслом и надувной сап-борд можно по вполне разумным ценам. Если планируется профессионально заниматься этим видом спорта, тогда не нужно экономить на нем.