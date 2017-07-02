Выбор ремонта кровли и используемые материалы

Периодически домовладельцам требуется проведение ремонта кровли, которая повреждается под действием природных факторов. Благодаря регулярному осмотру крыши выявляются дефекты, что позволяет экономить время и силы на восстановительные работы.

Выбор метода ремонта кровли

При осмотре крыши могут быть выявлены механические повреждения покрытия или основания, нарушенная герметичность, загрязненные или сломанные сливы, смещение деталей покрытия, трещины. Определив точные проблемы, владелец дома принимает решение о выполнении определенного ремонта:

капитальный ремонт. Выполняется демонтаж и замена больших участков кровли новым материалом (около 40%);

текущий ремонт. Работы основаны на частичной плановой реконструкции крыши, где площадь повреждения составляет 10-40% от площади;

аварийный ремонт. Локальное восстановление поврежденных участков в области протечек.

Различие в проведении ремонта кровли из разных материалов

Ремонт кровли отличается в зависимости от используемых материалов:

Ремонт кровли из шифера. Недавно популярными были шиферные кровли, но этот материал может смещаться в результате износа гвоздей и он является самым хрупким. В процессе ремонта следует прикрепить расшатавшиеся или установить новые взамен сломавшихся, убрав старые гвозди. Имеющиеся сколы и трещины заделываются раствором из 1 части цемента и 2 частей песка. Ремонт черепичной крыши. Черепица относится к стойким и надежным материалам, но ремонт таких крыш имеет некоторые трудности. Снимать нарушенные плитки непросто из-за паза, соединяющего несколько элементов и выступ задней кромки.

Крыши из цементно-песчаной черепицы часто трескаются, поэтому нужно уделять внимание местам расположения стыков кровли с антеннами, трубами и скатами. Причиной протекания становится раскрошенный цемент в межплиточных стыках. При этом на место выскобленного старого раствора укладывается новый.

Ремонт крыши из битумной черепицы простой, не требует профессионализма. Появившиеся трещины можно заклеить кровельным клеем.

Ремонт крыши из металлочерепицы может потребоваться при механических дефектах, расшатанных креплениях и погрешностях из-за нарушенной технологии укладки. Царапины и трещины покрываются специальной краской, щели заделываются лентой или герметиком, а сквозные выбоины закрываются заплатками из металлического листа.

Ремонт кровли из оцинкованного железа. При ремонтных работах щеткой очищаются места повреждений, подбирается заплатка, место повреждения обрабатывается свинцово-цинковым сплавом и крепится паяльником. Затем крыша окрашивается. Ремонт стеклянной крыши. Герметичность крыши восстанавливается самоклеющейся алюминиевой лентой, которая крепится на горбыльках, покрытых слоем грунтовки. Фальцы обмазывают мастикой и клеят от карнизного свеса, передвигаясь вверх. В конце лента обрезается встык с рамкой. Ее также наклеивают изнутри крыши.

Ремонт кровли является ответственным мероприятием, стоимость которого будет не малой. За покрытием нужно тщательно ухаживать, проверяя его на имеющиеся деформации и повреждения.

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