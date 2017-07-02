Каменные мойки для кухни

В настоящее время на рынке сантехники каменные кухонные раковины в короткие сроки стали востребованными. С чем же это связано? Камень, используемый для моек, является прочным и экологически чистым материалом, который подходит для любой комнаты.

В недалеком прошлом было широко распространено мнение, что мойка из камня может треснуть и даже расколоться от случайно упавшей кастрюли, сковородки. Разумеется, сам камень является вполне хрупким материалом, потому что в его структуре много микротрещин. Воздействие высоких температур, влажности, химических и механических действий может привести к тому, что природный камень в конечном итоге развалится. Однако это не угрожает гранитным раковинам. Производители дают гарантию на их эксплуатацию сроком до десяти лет. Помимо этого, гранитные раковины экологически чистые, полностью безопасные для посуды, которую в них складывают и для окружающих. Они не боятся контакта с химикатами, кислотами и щелочами. На них также не остаются пятна ни от кофе или вина. например.

Каменные мойки для кухни бывают разных конфигураций: овальные и круглые раковины, угловые, раковины с одной и двумя чашами, раковины с крылом и прочие. Такой большой ассортимент кухонных моек из камня позволяет разместить их при любом интерьере помещения.

Самая требовательная домохозяйка рассматривает раковину с двумя чашами, что позволяет ей делать сразу несколько вещей. Например, в одной чаше можно будет мыть посуду, а во второй - разморозить мясо, вымыть фрукты. Для облегчения мытья посуды и для заливки воды в контейнер, расположенный снаружи - для раковины с двойной чашей лучше купить смеситель с гибким дистанционным шлангом или с выдвижным носиком. Одна чаша - классика, подходящая для любого кухонного помещения. Все остальные варианты должны быть выбраны на основе их предпочтений, функциональности, габаритов, стиля самой конструкции и помещения.

Каменные мойки неприхотливы в заботе, так как с них легко удаляется жир. Их можно мыть губкой и гелеобразным обезжиривающим моющим средством. Также стоит отметить, что на раковинах с окраской под натуральным камнем заметнее загрязнение.