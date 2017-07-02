Букмекерская контора Бетсити

Букмекерские конторы в режиме онлайн в настоящее время очень популярны во многих странах. Но, далеко не все они являются официально разрешенными - то есть, получившими лицензию на функционирование от налоговой службы. Поэтому, есть и такие, которые действуют нелегально. Но их быстро блокируют.

Российский рынок официально разрешенных онлайн-букмекеров снова пополнился: новая букмекерская контора Бетсити начала принимать интерактивные ставки.

Около пятнадцати лет назад начал свою работу новый онлайн-ресурс беттинговой компании Бетсити. Интерактивные ставки уже приняты наих официальном сайте. Все денежные транзакции между игроками и бк Бетсити будут осуществляться через первый ЦУПИС.

Чтобы начать игру на БЕтсити, надо сначала зарегистрироваться на сайте. Стоит отметить, что при регистрации нужно только ввести действительную личную информацию: если данные не подтверждены на последующих этапах регистрации, и при идентификации человека, то невозможно будет сделать ставки онлайн.

Игроки, ранее идентифицированные в первом ЦУПИС, должны во время регистрации на веб-сайте букмекера указать номер телефона, связанный с учетной записью в ЦУПИС.

После регистрации на сайте пользователи должны будут посетить любую из «наземных» ставок Бетсити на территории Российской Федерации. Им необходимо иметь документ, подтверждающий их личность (паспорт гражданина) и номер учетной записи игры, который был назначен при регистрации на сайте. Кассир в платежной точке идентифицирует личность нового пользователя, после чего можно начать делать ставки.

Более подробную информацию о спортивной конторе Бетсити можно найти на сайте https://www.cupis.club/betcity/.

Также стоит отметить и то, что у данной бк не имеется своего зеркального сайта - фактической копии. Об этом спрашивают многие пользователи. Ведь в некоторых регионах возможны блокировки, по их мнению. Это полностью исключено, поскольку официально разрешенная бк, регулярно платящая налоги, не нуждается в зеркале. Если же замечены блокировки - то лучше выяснить эти проблемы у технической поддержки сайта.