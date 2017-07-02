Где можно узнать прогнозы на футбол

В настоящее время у футбола есть десятки миллионов фанатов по всему миру. И практически, нет того, кто бросит вызов этому факту. Футбол - самый популярный вид спорта, и потому что только здесь организованы такие турниры, которые долгое время могут собирать любителей к экранам телевизоров со всего мира. Например, чемпионат мира по футболу заставляет десятки миллионов людей жить по-другому и во время этого турнира они забывают обо всем. Поэтому футбол - это самый популярный вид спорта среди любителей делать прогнозы на спорт. Линии прогнозов на футбол являются самыми объемными, у них есть достаточно объемный список, и часто самый малый запас, а максимальные лимиты самые высокие.

Лидерство и безумная популярность футбола в мире тарифов подтверждают не только слова, но и цифры. Например, в матче одной из ведущих европейских лиг часто делаются прогнозы на футбол, общая сумма которых может быть около тридцати миллионов долларов, в то время, как для популярных теннисных матчей этот показатель в крайне редких случаях превышает семь миллионов. И если говорить о других видах спорта, эти показатели особенно ниже. Также стоит упомянуть, что это только ставки в элитной лиге страны, и если взять к примеру Лигу чемпионов или чемпионат мира, то можно лишь догадываться, насколько астрономические эти числа. А с учетом того, что игры ведущих футбольных чемпионатов проходят в выходные дни, становится совершенно очевидно, что в ближайшие годы футбол не уступит место первой линии популярности среди клиентов букмекеров.

Во всем мире букмекеры борются с жесткой борьбой между собой или даже войной для фанатов на футбол. И благодаря этой бешеной конкуренции букмекеры должны преувеличивать котировки по футболу, пытаясь каким-то превзойти конкурентов. Отсюда становится понятно, что у большинства букмекеров коэффициенты для футбола, как правило, на пять-семь баллов выше, чем у остальных популярных видов спорта- например, теннис или хоккей.

В футболе игра отдельных игроков оказывает наименьшее влияние на конечный результат, в отличие от остальных. Поэтому, для ставок здесь риски сравнительно минимальные.