Легальные букмекеры РФ

Деятельность игорных заведений в РФ регулируется Федеральной налоговой службой Российской Федерации. Но многие виртуальные букмекеры получили регистрацию в оффшорных зонах и спокойно принимают тарифы через Интернет, не имея лицензии местных регуляторов. Есть также немало иностранных, всемирно известных компаний - операторов индустрии ставок, у которых, разумеется, есть свои сайты и несколько лицензий на их собственный вид деятельности, в том числе. Эти букмекерские конторы функционируют и принимают тарифы через Интернет в каждой стране, где они лицензированы, и где букмекерство не запрещено законом. Кстати, сайты таких букмекеров также не проходят процедуру лицензирования и признаны со стороны ФСН запрещенными.

На данный момент в России есть только несколько онлайн-букмекеров, которым официально разрешено принимать ставки через Интернет. Подробнее об этом можно узнать на портале легал букмекерс.

Российское законодательство, регулирующее букмекерство и азартные игры, часто меняется. Люди, которые далеки от этой сферы, не всегда понимают, является ли функционирование БК в нашей стране официально запрещенным. В настоящее время деятельность букмекеров регулируется Законом о букмекерстве, в котором были внесены последние изменения, относящиеся непосредственно к БК. В соответствии с установленным Законом букмекеры не запрещаются на территории РФ, но только лицензированные букмекеры на законных основаниях имеют право вести бизнес.

Лицензионными букмекерами в Российской Федерации являются компании, получившие лицензию на азартные игры в Федеральной налоговой службе (до этого лицензии выдавались Государственным комитетом по спорту). Получить эти лицензии могут только те конторы, которые являются членами саморегулируемых организаций букмекеров. БК сегодня должны пройти процедуру лицензирования, а затем выйти на рынок спортивных ставок. Для этого необходимо выполнить определенные требования и предъявить свои материальные гарантии. Налоговая служба перед выдачей лицензии, проверяет все: помещения, игровое оборудование, персонал, программное обеспечение и прочие.