Международный Центр Дистанционного Высшего Образования

Получить второе высшее образование требует не только денег, но и времени и энергии, чтобы постоянно ходить в ВУЗ после или перед работой. Но если есть желание получать дополнительное образование, но нет физической возможности посещать университет, тогда стоит рассмотреть дистанционное образование.

Это прекрасный способ получить образование или специальность, не покидая свой дом. Отличие от стандартных форм образования, как легко догадаться, заключается в том, что уроки проводятся дистанционно.

Однако в течение всего периода обучения у студента обычно есть возможность общаться с учителем, выполнять задания и отправлять их для проверки - то есть всегда имеется постоянная обратная связь.

В настоящее время можно дистанционно получить высшее образование.

Многие считают такой вид получения специальности чем-то новаторским, но в действительности история его возникновения восходит к далекому восемнадцатому веку.

Именно в то столетие появилось корреспондентское обучение: студенты общались с учителями по почте, а экзамены сдавали специальным представителям ВУЗа или проводили научную работу.

Теперь, в эпоху современных технологий, безусловно, многие считают, что ДО осуществляется через Интернет. Действительно, в подавляющих случаях дистанционное обучение предполагает применение интернет-технологий, но оно не ограничивается лишь ими. Например, в Украине есть Международный Центр Дистанционного Высшего Образования, ознакомиться с которым можно на сайте http://mcdvo.com.ua/.

Как и любой другой тип обучения, у такого вида получения образования есть свои преимущества.

К ним можно отнести следующее: