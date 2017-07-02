Карта для отметок путешествий

Какой оригинальный сувенир можно подарить путешественнику? Стоит взглянуть на настоящую карту головоломок - они будут хитом в ближайшие несколько лет.

Существует по крайней мере три причины, объясняющие, почему скретч-карта мира является самым универсальным и оригинальным презентом:

карта для отметок путешествий подходит для поздравления практически каждого человека. В конце концов, любовь к путешествию не зависит от пола, возраста или социального статуса.

это полезная вещь, которая помогает пробуждать тягу к знаниям у детей и расширять горизонты взрослых.

скретч-карта мира вполне подходит как семейной презентации. С ее помощью в семейной компании можно будет провести много увлекательных вечеров дома.

И, останавливая свой выбор на таком презенте, можно подарить целый комплекс чувств: от захватывающего контакта с чем-то еще неизвестным до радости путешественника, вернувшегося домой.

А что же представляет собой карта для отметок путешествий?

Её иногда называют стираемой картой мира. Представляет собой крупномасштабную настенную карту 84x59 сантиметров, на которых разноцветные страны и континенты покрыты особым слоем, стираемым монеткой. На некоторых типах таких карт этот слой покрывается интересными вопросами, чудесами мира, таинственными местами и пиктограммами. Каждая скретч-карта мира складывается в красочно разработанную трубку и закрывается с двух сторон металлическими крышками.

Даже не доставляя подарок, его получатель уже переживает приятные моменты. Привлекательная ярко спроектированная трубка, которая защищает оригинальную карту мира со стирающимся слоем, скрывает захватывающий дух обещания приключений и, как будто приглашает путешествовать.

Карта для отметок путешествий от BADLAB - это серия скретч-карт True Map различных типов и форматов с качественной печатью, упакованной в подарочные трубки / коробки. Каждая карта имеет специальный стирающий слой из позолоты, серебра или черного покрытия. Стирая слой на карте монетой, можно будет отметить страны и места, которые уже посетили. В результате можно получить персонализированную карту мира, которая будет отражать именно личные открытия.