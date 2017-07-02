Пневмоинструмент для автосервиса

Использование пневматического инструмента не только обеспечивает высокую производительность работы, но и значительную экономию. Оборудование, функционирующее за счет энергии сжатого воздуха, имеет оптимальное сочетание надежности и эффективности. Одним из наиболее важных преимуществ пневматического инструмента является минимальное количество движущихся частей, что положительно влияет на ресурс, облегчает техническое обслуживание и ремонт. Для пневмоинструмента нет необходимости в батареях или электрической розетке. Воздушный компрессор применяется в качестве источника питания для оборудования.

Профессиональный пневматический инструмент, предназначенный для использования в автосервисах, имеет более высокую мощность, чем аналоги с электроприводом. Ещё одно немаловажное преимущество - это минимальная инерция, которая позволяет развить значительный крутящий момент сразу после нажатия спускового крючка.

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Более того, специалисты могут помочь потенциальным покупателям подобрать подходящий экземпляр. Чтобы отремонтировать автомобиль на уровне обслуживания, необходимо выбрать соответствующий промышленный пневматический инструмент. Иначе - несмотря на оплату покупки, функций не будет достаточно для профессионального уровня.

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