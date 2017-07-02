Сервис государственных закупок ProZorro

Разговоры о необходимости максимально прозрачного процесса государственных закупок проводились в течение длительного времени, поскольку традиционные тендеры являются благоприятной средой для всех видов откатов от коррупции, в результате чего здоровая конкуренция между поставщиками становится фикцией.

Для решения этой проблемы была разработана и внедрена уникальная электронная система, называемая ProZorro - то есть «Прозрачная» на украинском языке. Наименование воплощает всю суть развития и его основную философию, реализованную в официальном лозунге - «Все видят всё». Действительно, о покупке через ProZorro, все операции, от первой до последней, каждый желающий может проследить, посредством удобного аналитического модуля.

Система ProZorro признана лучшей в мире и удостоена престижной международной награды Public Sector Procurement Award. Интересно, что разработчики программы не требовали дивидендов по авторскому праву, но передали все права на использование гражданам Украины. Подробнее ознакомиться с тем, как функционирует данная система, можно на сайте http://tender.uub.com.ua/ru/tender/yak-pratsyuvaty-v-prozorro.

Чтобы присоединиться к ProZorro, нужно будет выбрать один из авторизованных торговых сайтов, которых на сегодняшний день семь штук, но планируется существенно расширить список ресурсов. Функционально все сайты идентичны, и поэтому выбор зависит лишь от того, с каким интерфейсом пользователям более комфортно общаться с поставщиками и совершать иные действия. Помимо этого, можно зарегистрироваться на нескольких сайтах одновременно, что даст больше возможностей для работы.

Чтобы контролировать ход торгов, каждый желающий может войти в систему бизнес-аналитики ProZorro и в онлайн-режиме, чтобы отслеживать все данные об участниках, предлагаемые цены и динамику их снижения и многое другое. Если будут замечены некоторые нарушения, в том числе признаков лоббирования для кого-то, каждый пользователь может выразить протест и принять меры, чтобы объявить тендеры фиктивными и привлечь виновных к ответственности.