Женские хитрости: с чем носить джинсы

Полтора века назад, родившись, как мужские джинсы, эти штаны из прочной и долговечной ткани, носили преимущественно американские золотоискатели и горнорабочие. Бельгийский эмигрант, основавший легендарную компанию « Levi ' S », придумав джинсы, воплотил в жизнь американскую мечту, навсегда оставшись в истории, как прародитель этой униформы миллионов. Сегодня, джинсы самая модная и популярная одежда, которая в силу своей универсальности, подходит практически всем. Люди различных возрастных категорий и социального положения, мужчины и женщины с одинаковым удовольствием носят джинсовую одежду. Мужские джинсы служат не только рабочей одеждой, но и вполне уместны для деловых встреч и романтических свиданий.

В конце сороковых годов прошлого столетия, благодаря стараниям Мерлин Монро, снявшейся в рекламе Levi'S, появились женские джинсы, а спустя еще два десятка лет, хиппи, окончательно разрушили представление о джинсах, как об исключительно мужской привилегии, сделав их универсальной одеждой для обоих полов. Сегодня джинсы в гардеробе любой модницы представлены несколькими моделями, позволяющими привлекательно выглядеть в любой ситуации. Обтягивающие, с заниженной талией, с завышенной талией, которые помогут любой женщине выглядеть очаровательно и сексуально.

Модные джинсы сегодня выпускают многие компании. Это не менее известные, чем « Levi ' S », и не менее популярные «Wrangler» и «Lee Cooper», а так же возникшие несколько позже «Disel», «Dallas» и «Mavi». Любой магазин джинсов предложит Вашему вниманию экземпляры из коллекций известных модельеров, таких как Кельвин Кляйн, Джанни Версаче, Дольче и Габбана.

Найти моднее джинсы сегодня не проблема. Можно посетить ближайший магазин одежды или направить свой поиск в интернет. Но если Вас интересуют действительно качественные, модные джинсы, лучше всего посетить фирменный магазин джинсов.

Если у Вас нет времени и желания ходить по магазинам, можно найти одежду через интернет.

Джинсы являются универсальной одеждой, которую можно носить с футболками, майками, топами в бельевом или спортивном стиле. К вечернему и деловому образу можно подобрать элегантную блузу и джинсы скинни. Если вы хотите сразить всех на повал, в качестве обуви выбирайте туфли на высоком каблуке, но если вы планируете больше двигаться и активно провести время лучше выбрать босоножки на танкетке. В комбинацию к модели бойфренд отлично подойдут кеды или слипоны. Выбирайте модные джинсы и радуйтесь новым приобретениям!