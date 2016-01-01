Теплозащитная пленка

Сейчас много говорят об использовании теплозащитной пленки USB. Для ее приобретения следует узнать некоторые нюансы, благодаря которой можно убедиться в ее необходимости.

Из чего состоит пленка?

Для производства данной пленки берется за основу материал графит. Посредством его образуется тонкая невидимая пленка, которую наносят на поверхностную часть стекла. Таким образом, происходит незаметное затемнение стекла, которое надежно создает комфортные условия, за счет того, что прямые ультрафиолетовые лучи попадают преломляясь.

Что касается требований ГОСТ, пленка соответствует им полностью. При использовании такой пленки света меньше не становится, просто происходит защита от прямых солнечных лучей.

Влияние на глаза человека при использовании пленки не подвергаются никаким искажениям, что делает ее безопасной.

Светопропускание

Данный фактор зависит от диапазона пропускания естественного освещения. Если он достигает значений от 80 до 84 % - это считается самое безопасное решение защиты от проникновения солнечных лучей.

Сферы применения

Артемальная пленка нашла свое применение во многих областях. Ее использование обширно и разнообразно. Ею пользуются:

Автолюбители

Применение в офисах и на витринах магазинах, где нет возможности сделать зеркальную тонировку стекал.

Идеальным решением применение артемальной пленки будет и в квартирах, где имеются панорамные окна.

Использование атермальной пленки не испортит внешний вид зданий любой категории.

Производители

Сегодня много предприятий занимается изготовлением атермальной пленкой. Одной, из которых является компания «А – СОЛАР», которая вот уже на протяжении десяти лет представляет свою продукцию на рынке и считается лидером продаж.

Производство данного продукта этой компании заслуживает особого внимания. Фирма не стоит на месте, все время усовершенствуется, что показывает обширная дилерская сеть, отзывы потребителей.

Ведь атермальная пленка – это способ не только преуспевания, но и экономия электроэнергии на кондиционирование. Еже одним огромным преимуществом является то, что уход за пленкой очень прост, как протирание окон. Не нужно снимать портьеры или чистить, порой, тяжелые жалюзи.

Теплозащитная пленка – оптимальное решение для уюта и комфорта любого помещения.