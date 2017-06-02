Диплом с доставкой

Число тех, кто решает приобрести диплом, растет с каждым годом. А каковы же преимущества таких корочек?

Есть несколько вещей, которые больше всего беспокоят потенциальных владельцев купленных дипломов. Для них важно, чтобы документ содержал все степени защиты и производился в соответствии со стандартами.

С другой стороны, многие хотят защитить себя от возможной проверки. Государство еще не создало единого реестра образовательных документов. И пока они не спешат, тем более, что идея требует денег. Поэтому оригинальность диплома можно проверить только в самом университете. Но стоит отметить, что никто не имеет право обращаться в ВУЗ для проверки подлинности документа. И сами работники учебного заведения тоже не обязаны докладывать об этом. Если же и согласятся - то это займет немало времени. Поэтому многие работодатели предпочитают верить на слово.

В чем разница между качественным печатным документом, подтверждающим образование в университете с купленными корочками? Цена. Ведь для его получения потребуются дополнительные деньги и средства связи.

Либо можно обратиться в соответствующую компанию, специализирующуюся на этом. Но - они должны выдавать только качественные корочки, не отличимые от оригиналов. Например, на сайте doc-urok.com.